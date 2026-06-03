La gastronomía de Ibiza viaja a París

Eating in Ibiza ha presentado en París una iniciativa con la que busca reforzar la posición de Ibiza a través de su identidad gastronómica. Según ha informado la organización en un comunicado, el acto ha reunido a periodistas y prescriptores en el restaurante Caché, donde ha dado a conocer una propuesta centrada en el producto local y la cultura culinaria de la isla.

La iniciativa, impulsada por la Asociación Fomento del Turismo de Ibiza con la colaboración del Consell de Ibiza, ha nacido con el objetivo de proyectar una imagen de la isla vinculada a la gastronomía, el territorio y la sostenibilidad. De acuerdo con la entidad, el proyecto ha puesto en valor la relación entre mar y tierra, así como el trabajo de productores y elaboradores locales.

El encuentro ha contado con la participación del chef David Reartes, responsable de un menú degustación inspirado en los sabores mediterráneos de Ibiza. Según ha explicado la organización, la propuesta ha destacado productos de temporada, hierbas aromáticas y referencias a la herencia cultural de la isla.

Representación agroalimentaria

La experiencia gastronómica ha incluido vinos de Ibizkus y las Hierbas Ibicencas de Mari Mayans, ambos con Indicación Geográfica Protegida (IGP), según ha detallado Eating in Ibiza.

Como cierre de la velada, los asistentes han recibido una selección de productos locales compuesta por sal verde de salicornia de Bibopark, miel de la Associació Apiculturs d’Eivissa con Denominación de Origen Protegida (DOP) y hierbas ibicencas Mari Mayans. La organización ha señalado que este obsequio ha buscado trasladar una muestra representativa de la producción agroalimentaria de la isla.

Según los datos facilitados por la entidad, Eating in Ibiza, creado en 2020 e integrado en la Asociación Fomento del Turismo de Ibiza, ha trabajado para promocionar la gastronomía tradicional y contemporánea de la isla, además de dar visibilidad a productores y asociaciones locales.

La presentación en la capital francesa ha formado parte de la estrategia de promoción internacional del proyecto, que, según sus responsables, ha aspirado a consolidar la gastronomía como uno de los principales elementos diferenciales del destino turístico ibicenco.