Expertos advierten: la estabilidad económica para tener hijos llega tarde en Ibiza

Acceder a una vivienda en Ibiza es hoy más difícil que nunca. Durante el primer trimestre de 2026, las Pitiusas registraron 1.878 compraventas, un 9,6% más interanual, en un mercado marcado por precios récord. El metro cuadrado supera ya los 7.300 euros en municipios como Sant Josep y Santa Eulària, muy por encima de la media balear, mientras que el precio medio de una vivienda alcanza los 1,45 millones de euros en Sant Josep y supera los 1,38 millones en Santa Eulària.

Estas cifras ayudan a contextualizar una realidad que preocupa cada vez más a los especialistas en reproducción asistida: el retraso de la maternidad y la paternidad por motivos económicos y de acceso a la vivienda. Tener un empleo estable, independizarse o poder asumir la compra o el alquiler de una casa se ha convertido para muchos jóvenes en una condición previa antes de plantearse formar una familia.

Con motivo del Día Mundial de la Fertilidad, que se celebra este jueves 4 de junio, expertos en medicina reproductiva advierten de que cada vez reciben más pacientes que han pospuesto durante años su proyecto familiar mientras intentaban alcanzar una estabilidad económica que llega más tarde de lo deseado.

"La estabilidad llega tarde y la biología no espera"

"Vemos parejas que han esperado a tener un trabajo estable, una vivienda o unas condiciones mínimas para formar una familia. Cuando por fin sienten que ha llegado el momento, descubren que biológicamente ya no están donde estaban cinco o diez años antes", explica Federica Moffa, ginecóloga y directora médica de Fertilab Barcelona y especialista en reproducción asistida.

España se encuentra entre los países europeos donde más tarde se tiene el primer hijo. La edad media de maternidad ronda ya los 33 años, una cifra que coincide con el inicio del descenso natural de la fertilidad femenina. Aunque muchas mujeres consiguen embarazos saludables después de los 35 años, las probabilidades disminuyen progresivamente y la caída se hace más acusada a partir de los 38.

"La sociedad ha cambiado muchísimo en las últimas décadas, pero la biología sigue funcionando igual. Hay pacientes que llegan a consulta con 40 o 42 años sorprendidas porque no consiguen quedarse embarazadas. Son mujeres sanas, activas y con una vida completamente normal, pero la calidad de los óvulos depende en gran medida de la edad", señala la especialista.

Fertilidad masculina y nuevas decisiones reproductivas

La edad también influye en la fertilidad masculina, aunque de forma más gradual. Los expertos recuerdan que a partir de los 45 años la calidad seminal puede verse afectada, y que factores como la obesidad, el sedentarismo o los hábitos de vida también influyen en la capacidad reproductiva.

Como consecuencia, cada vez más mujeres recurren a la preservación de la fertilidad mediante la vitrificación de óvulos. Muchas toman esta decisión conscientes de que las circunstancias económicas, laborales o residenciales les impedirán iniciar su proyecto reproductivo a corto plazo.

Los especialistas insisten en que el debate sobre la baja natalidad no puede desligarse de factores como el acceso a la vivienda, la estabilidad laboral, la conciliación o las ayudas a las familias.

Aspectos que condicionan directamente cuándo se decide tener hijos y que, en muchos casos, trasladan el problema del ámbito social al sanitario. Porque mientras las condiciones económicas pueden esperar, la fertilidad no lo hace.