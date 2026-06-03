Ester Expósito se planta en Ibiza ante la polémica de la casita del concierto de Bad Bunny: "El problema no es un baile de dos segundos"

Ester Expósito ha reaparecido en Ibiza y no ha esquivado una de las preguntas más comentadas de los últimos días. La actriz acudió este martes al evento internacional organizado por Desigual en The Farm, en el municipio de Sant Joan, con motivo del 40 aniversario de la apertura de la primera tienda de la firma en la isla. Allí, ante las cámaras, le preguntaron por la polémica relacionada con la ‘casita’ de Bad Bunny.

La intérprete respondió con cautela, pero dejó una reflexión clara sobre las críticas recibidas en redes sociales. "Yo creo que el problema no es un baile de dos segundos", afirmó Expósito, antes de apuntar a una cuestión más profunda: "El problema está en la mirada de una parte de la sociedad muy misógina y en las personas que utilizan las redes para hacer daño".

Ester Expósito defiende que el foco no debe estar en el baile

La actriz fue preguntada por su presencia en el entorno del concierto de Bad Bunny y por la polémica surgida después. Expósito explicó que, cuando recibe una invitación, acude con naturalidad: "Te invitan y vas, ¿no? Es un concierto divertidísimo, que sabes que te lo vas a pasar bien".

Sin embargo, la protagonista de 'Élite' quiso dejar claro que, a su juicio, la controversia no debería centrarse en un gesto puntual. "Es un baile de dos segundos", insistió, señalando que el verdadero debate debería estar en la forma en la que una parte de la sociedad interpreta y amplifica este tipo de situaciones.

"Creo que ahí es donde tenemos que poner el foco cuando pasan este tipo de situaciones", añadió la actriz, visiblemente prudente a la hora de pronunciarse sobre un tema que ha generado numerosos comentarios en redes sociales.

Una alfombra roja internacional en Sant Joan

La respuesta de Ester Expósito se produjo durante una de las citas más destacadas de la semana en Ibiza. Desigual celebró este martes el 40 aniversario de la apertura de su primera tienda en el mundo, inaugurada precisamente en la isla mediterránea en 1984.

El evento reunió en The Farm a rostros nacionales e internacionales. Además de Ester Expósito, asistieron Demi Lovato, Irina Shayk, Nicki Nicole y Valentina Ferragni, entre otros invitados vinculados al mundo de la moda, la música y las redes sociales.

La celebración comenzó con una alfombra roja para invitados VIP y culminó con una presentación especial de Desigual Vintage, una colección inspirada en los archivos históricos de la marca. La línea recupera algunas de sus prendas más icónicas desde una perspectiva contemporánea, con el objetivo de conectar el pasado y el presente de la firma.

Ibiza, clave en la historia de Desigual

Fundada en Barcelona en 1984, Desigual mantiene actualmente presencia en más de un centenar de países y cuenta con una red de 240 tiendas monomarca. Para la compañía, Ibiza ocupa un lugar emblemático en su trayectoria, ya que fue en la isla donde abrió su primer establecimiento hace cuatro décadas.