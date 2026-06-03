El error garrafal de Mango con Ibiza: sitúa es Vedrà en Mallorca en una camiseta

Una camiseta de la nueva colección de Mango ha llamado la atención por un error geográfico que no pasa desapercibido en Ibiza. La prenda, de color azul celeste y estética veraniega, incluye en la parte trasera una imagen de es Vedrà tomada desde la playa de Cala d’Hort, uno de los paisajes más reconocibles de la isla. Sin embargo, junto al nombre del emblemático islote aparece una localización incorrecta: “Es Vedrà, Mallorca”.

El fallo está precisamente en ese detalle. Es Vedrà no está en Mallorca, sino frente a la costa suroeste de Ibiza, visible desde Cala d’Hort, en el municipio de Sant Josep. La propia imagen elegida para la camiseta remite a una de las postales más icónicas de la isla: el islote elevándose sobre el mar, con la playa ibicenca en primer plano.

La marca confunde las islas / Mango

Una camiseta con estética ibicenca y una ubicación equivocada

La camiseta combina varios elementos de inspiración playera y tiene un precio de 25,99 euros. En la parte delantera puede leerse la frase “Crafted by the coast” (elaborada junto a la costa), mientras que en la espalda aparece el texto “Another day at the beach” (otro día en la playa). Junto a la imagen de es Vedrà también se incluyen dibujos de una sombrilla y unas chanclas, reforzando ese aire de recuerdo veraniego asociado al Mediterráneo.

Es Vedrà, uno de los iconos de Ibiza

Es Vedrà es mucho más que un paisaje. El islote forma parte del imaginario visual de Ibiza y aparece habitualmente en campañas turísticas, fotografías de visitantes y productos inspirados en la isla. Por eso, el error en una prenda de una marca como Mango resulta especialmente llamativo para quienes conocen la geografía balear.