Detenido un hombre en Ibiza tras intentar arrojar vallas a la carretera y agredir a varios policías

Agentes de la Policía Nacional en Ibiza han detenido a un hombre como presunto autor de un delito de atentado a agentes de la autoridad tras protagonizar varios incidentes en las inmediaciones de la comisaría. Los hechos ocurrieron sobre las 10 horas del lunes, cuando una agente que se encontraba realizando labores de servicio en el aparcamiento de la comisaría observó cómo un individuo mantenía una "actitud muy agresiva" en la parada de autobús situada frente a las dependencias policiales.

Según ha informado la Policía Nacional, el hombre alteraba el orden público, increpaba a usuarios del transporte y se enfrentaba verbalmente a varias personas que se encontraban en la zona.

Ante la preocupación trasladada por varios ciudadanos, los agentes intervinieron para tratar de calmar la situación. Sin embargo, el individuo "reaccionó de forma violenta" y arrancó parte del vallado provisional instalado en el perímetro de la comisaría.

El hombre desplazó las vallas hacia la calzada con la aparente intención de arrojarlas contra los vehículos que circulaban por la vía pública, lo que generó una situación de grave riesgo para la seguridad vial.

La rápida actuación policial evitó que la estructura impactara contra los vehículos. No obstante, el presunto autor utilizó posteriormente el elemento metálico para acometer contra los agentes y llegó a golpear a varios de ellos.

Durante la intervención, el hombre opuso una fuerte resistencia a su detención y llegó a atacar físicamente a uno de los policías actuantes, por lo que fue necesaria la intervención de más efectivos para controlar la agresión y garantizar la seguridad de las personas presentes.

Tres agentes lesionados

Finalmente, los agentes lograron reducir y detener al individuo, que fue informado de sus derechos conforme a la legislación vigente. Como consecuencia de los hechos, tres agentes resultaron lesionados y precisaron asistencia médica por diversas contusiones y traumatismos de distinta consideración.

La Policía Nacional de Ibiza ha agradecido la colaboración ciudadana y ha destacado la profesionalidad de los agentes intervinientes, cuya actuación permitió evitar consecuencias de mayor gravedad tanto para los usuarios de la vía pública como para las personas que se encontraban en la zona.