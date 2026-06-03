Desigual reúne en Ibiza a Demi Lovato, Irina Shayk y Ester Expósito para celebrar el 40 aniversario de su primera tienda

La firma de moda Desigual ha celebrado este martes en Ibiza el 40 aniversario de la apertura de su primera tienda en el mundo, inaugurada en la isla en 1984, con un evento al que han asistido estrellas nacionales e internacionales como Ester Expósito y Demi Lovato.

Ester Expósito en Ibiza. / Sergio G. Cañizares / EFE

La celebración se ha desarrollado en The Farm, en el municipio de Sant Joan, y ha contado también con la presencia de la modelo Irina Shayk, la cantante argentina Nicki Nicole y la influencer italiana Valentina Ferragni, entre otros asistentes.

El acto ha comenzado con una alfombra roja para invitados VIP y ha culminado con una presentación especial de ‘Desigual Vintage’, una colección inspirada en los archivos históricos de la firma que recupera algunas de sus prendas más icónicas desde una perspectiva contemporánea.

La cantante argentina Nicki Nicole también participó del evento de Desigual. / Sergio G. Cañizares / EFE

La nueva línea, según explica Desigual, busca conectar el pasado y el presente de la marca a través de diseños que reinterpretan elementos característicos de su trayectoria creativa.

Fundada en Barcelona en 1984, Desigual mantiene presencia en más de un centenar de países y cuenta con una red de 240 tiendas monomarca.

La empresa considera Ibiza un lugar emblemático en su historia por haber acogido hace cuatro décadas su primer establecimiento.