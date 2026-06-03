Los delitos de odio crecen un 29% en Baleares con el racismo y la homofobia a la cabeza

Los delitos de odio aumentaron un 29,4% en Baleares durante 2025, con el racismo, la xenofobia y la homofobia como principales causas. El archipiélago registró el año pasado un total de 66 delitos de odio, frente a los 51 contabilizados en 2024, según el Informe sobre la evolución de los delitos e incidentes de odio en España 2025, presentado este miércoles por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

La tasa balear se situó en 5,33 delitos, infracciones e incidentes de odio por cada 100.000 habitantes, por encima de la media estatal, que fue de 4,92. Aun así, Baleares queda por detrás de ocho territorios, encabezados por Melilla, con una tasa de 21,89, y Navarra, con 15,65.

Los principales delitos de odio registrados en las islas fueron los relacionados con el racismo y la xenofobia, con 30 casos, y con la orientación sexual, con 19. Por detrás figuran los delitos motivados por creencias o prácticas religiosas, discriminación de género e ideología, con tres casos en cada categoría; la disfobia y la islamofobia, con dos casos cada una; y el antisemitismo, con un caso.

En total, las fuerzas y cuerpos de seguridad tuvieron conocimiento en Baleares de 66 delitos de odio, de los que fueron víctimas 59 personas. De esos hechos, se esclarecieron 43 y se detuvo o investigó a 23 personas como presuntas responsables.

La mayoría de los detenidos o investigados lo fueron por hechos relacionados con la homofobia, con 10 personas, seguidos de los casos vinculados al racismo, con siete, la ideología, con cuatro, y la islamofobia, con dos.

La comparación con 2024 refleja un incremento de los delitos vinculados al racismo, con nueve casos más, y a la homofobia, también con nueve más. Además, aumentan los incidentes relacionados con la islamofobia, con dos casos más, y con la ideología, con uno más. El informe también recoge la aparición de nuevas formas de discriminación, como la disfobia, y la desaparición en las estadísticas de otras categorías como el antigitanismo y la aporofobia.

Máximos históricos en España

En el conjunto de España, las fuerzas y cuerpos de seguridad investigaron en 2025 un total de 2.417 infracciones penales e incidentes de odio, lo que supone un crecimiento interanual del 23,6% y la cifra más elevada desde que en 2014 comenzó a elaborarse este informe.

Los delitos por racismo y xenofobia fueron los más numerosos, con 934 casos, mientras que los mayores incrementos porcentuales se produjeron en los ámbitos de la islamofobia, la disfobia y el antisemitismo, aunque en estos casos las cifras absolutas fueron más reducidas.

A nivel nacional, se esclareció el 65,6% de los hechos y se detuvo o investigó a 1.018 personas, un 12,5% más que en 2024. La mayoría de los investigados fueron hombres, el 78,5%, y el grupo de edad más representado fue el comprendido entre los 26 y los 40 años.

El informe destaca especialmente el aumento de la islamofobia en el entorno digital, con un crecimiento del 450% en la red. En cuanto a la tipología delictiva, los hechos de odio más frecuentes fueron las amenazas, con 446 casos, y las lesiones, con 441, seguidas de la promoción de la discriminación, los daños, las injurias y el trato degradante.

Las principales víctimas de estos delitos fueron personas de sexo masculino, que representan el 62,3%, mientras que el grupo de edad más afectado fue el de 26 a 40 años, con el 33,2% del total. Los menores de edad supusieron el 13% de las victimizaciones.

Por nacionalidad, las víctimas españolas ocuparon el primer lugar, con el 60,4%. Entre las víctimas extranjeras, las procedentes de Marruecos registraron el mayor número, con el 10%, por delante de las de Colombia, con el 4,3%.