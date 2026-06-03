La cueva secreta de Ibiza que conquista a una 'influencer': aguas de colores y vistas a es Vedrà

Ibiza vuelve a demostrar por qué sus rincones naturales siguen fascinando a quienes la visitan y también a quienes viven la isla a través de las redes sociales. La creadora de contenido @CarlaMarting ha compartido un vídeo en el que enseña la que, según cuenta, es su cueva favorita de Ibiza, aunque prefiere no revelar su ubicación exacta.

En la publicación, la influencer muestra un enclave escondido junto al mar, rodeado de piedra blanca y con unas aguas que, según describe, “pasan por muchos colores”. El vídeo ha llamado la atención por la belleza del paisaje y por el misterio que rodea al lugar, ya que la propia creadora evita dar pistas concretas para llegar hasta allí.

Lo único que sí deja entrever es que desde la zona se puede ver es Vedrà, uno de los paisajes más reconocibles de Ibiza. La silueta del islote aparece como referencia visual de un entorno que mezcla acantilados, agua transparente y formaciones rocosas de gran belleza.

En las imágenes, Carla recorre la zona y enseña la entrada a la cueva, un rincón natural rodeado de roca clara que contrasta con el azul intenso del mar. La creadora destaca especialmente el color del agua, que cambia según la luz y la profundidad, creando tonos que van del turquesa al azul más profundo.

Chapuzón sin miedo a las medusas

El vídeo también muestra la presencia de varias medusas en el agua. Aun así, la influencer no renuncia al baño y aparece disfrutando del mar en este rincón de Ibiza, que define como un lugar precioso y especial.

La publicación conecta con una tendencia cada vez más habitual en redes: compartir rincones naturales de gran belleza sin revelar su ubicación exacta. Esta práctica busca evitar la masificación de espacios frágiles, especialmente en zonas costeras donde el aumento de visitantes puede afectar al entorno.

Ibiza cuenta con numerosos enclaves junto al mar que se han popularizado por su apariencia casi secreta, aunque muchos de ellos forman parte de paisajes delicados que requieren respeto. No dejar basura, evitar ruidos, no invadir zonas privadas y extremar la precaución en accesos rocosos son algunas de las recomendaciones básicas para disfrutar de estos lugares sin dañarlos.