Consulta el programa completo de las Fiestas de Sant Joan de Labritja 2026

Actividades culturales, musicales, tradicionales, deportivas, infantiles y de convivencia vecinal completan el programa de las fiestas patronales de 2026 de Sant Joan, que se desarrollará entre el 12 de junio y el 2 de agosto.

12 de junio

19 horas: Inauguración de la exposición de fotos ‘Entre Artesans i Ballades’, de Vicent Marí Torres ‘Serra’. Hasta el 5 de julio. Sala de Exposiciones de la Iglesia.

19 horas: Inauguración de la exposición de los alumnos de los talleres de alpargatas y ropa tradicional. Sala de Exposiciones de la Iglesia.

20 horas: Presentación de las categorías de fútbol de la S. E. Penya Independent. Inflables en la calle del Ayuntamiento Viejo. Plaza de España.

14 de junio

12 horas: Concierto de los alumnos de saxofón de la Escola Municipal de Música. Iglesia de Sant Joan.

15 de junio

19 horas: Audición de los alumnos de la Escola Municipal de Música. Iglesia de Sant Joan.

17 de junio

18 a 20 horas: Taller de velas solo para personas empadronadas en el municipio. Plazas limitadas. Inscripciones en inscripcions@santjoandelabritja.com. Sala de plenos del Ayuntamiento.

18 de junio

19 horas: Audición de los alumnos de la Escola Municipal de Música. Iglesia de Sant Joan.

19 de junio

18.30 horas: Final de curso de alumnos de 6º de Educación Infantil y 6º de Educación Primaria. Escola de Sant Joan.

19.30 horas: Celebración de los 50 años de la Escola de Sant Joan. Escola de Sant Joan.

20 de junio

10 horas: Día Internacional del Yoga, clase de yoga abierta a todos. Plaza de España.

18 a 2 horas: ‘Sant Joan Dance’. Plaza de España.

21 de junio

12 horas: Misa solemne.

12.30 horas: Ball pagès a cargo de sa Colla de Balansat.

14 horas: Comida. Restaurante Ses Arcades.

20 horas: Teatro Es Cubells, ‘Un viatge regalat’. Plaza de España.

Hogueras de la Nit de Sant Joan. / Sergio G. Cañizares

23 de junio

19 horas: DJ Toni Torres. Párking detrás de la Iglesia.

21 horas: Groove Garage. Párking detrás de la Iglesia.

22 horas: Andy Grandez. Calle del Ayuntamiento.

23 horas: Aiyé Batucada. Párking detrás de la Iglesia.

0 horas: Encendido de los Nou Focs. Párking detrás de la Iglesia.

0 horas: DJ Sr. Cardona. Plaza de España.

1 horas: Adam Barquín. Calle del Ayuntamiento.

2 horas: DJ JohnSax. Plaza de España.

24 de junio

18.30 horas: Misa solemne.

19.30 horas: Procesión.

20 horas: Ballada popular a cargo de sa Colla de Labritja, con buñuelos y orelletes ofrecidos por el Ayuntamiento. Calle del Ayuntamiento.

20.30 horas: Exposición de vehículos antiguos. Calle del Ayuntamiento.

21 horas: Eliberto. Plaza de España.

21.30 horas: Concurso internacional de macarrones de Sant Joan. Plaza de España.

26 de junio

19 horas: Fiesta de la espuma y espectáculo de burbujas. Patio de la Escuela.

21 horas: Cine infantil al aire libre. Plaza de España.

27 de junio

20 horas: Presentación del libro ‘Amílicar, el gran navegante fenicio’, de Joan Bonet Cardona, a cargo del Grup Cultural de Sant Joan de Labritja. Porches de la Iglesia.

20.30 horas: Caminata de luna llena. Inscripciones en inscripcions@santjoandelabritja.com. Punto de encuentro: plaza de la Iglesia.

4 de julio

9.30 a 13 horas: Jornada de puertas abiertas con hinchables. Piscina Municipal.

24 de julio

20 horas: Presentación del libro infantil ‘Les emocions que ens envolten’, de Verónica Pérez. Después, merienda y juegos en la plaza. Porches de la Iglesia.

2 de agosto

20 horas: Ballada popular. Pou de Labritja, detrás del Hostal-Restaurant Ses Arcades.