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Fiestas patronales

Consulta el programa completo de las Fiestas de Sant Joan de Labritja 2026

La tradicional Nit de Sant Joan, el martes 23 de junio, llenará el pueblo de música y ambiente festivo

Día grande de las fiestas de Sant Joan.

Día grande de las fiestas de Sant Joan. / J.A. Riera

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Redacción Digital

Ibiza

Actividades culturales, musicales, tradicionales, deportivas, infantiles y de convivencia vecinal completan el programa de las fiestas patronales de 2026 de Sant Joan, que se desarrollará entre el 12 de junio y el 2 de agosto.

12 de junio

19 horas: Inauguración de la exposición de fotos ‘Entre Artesans i Ballades’, de Vicent Marí Torres ‘Serra’. Hasta el 5 de julio. Sala de Exposiciones de la Iglesia.

19 horas: Inauguración de la exposición de los alumnos de los talleres de alpargatas y ropa tradicional. Sala de Exposiciones de la Iglesia.

20 horas: Presentación de las categorías de fútbol de la S. E. Penya Independent. Inflables en la calle del Ayuntamiento Viejo. Plaza de España.

14 de junio

12 horas: Concierto de los alumnos de saxofón de la Escola Municipal de Música. Iglesia de Sant Joan.

15 de junio

19 horas: Audición de los alumnos de la Escola Municipal de Música. Iglesia de Sant Joan.

17 de junio

18 a 20 horas: Taller de velas solo para personas empadronadas en el municipio. Plazas limitadas. Inscripciones en inscripcions@santjoandelabritja.com. Sala de plenos del Ayuntamiento.

18 de junio

19 horas: Audición de los alumnos de la Escola Municipal de Música. Iglesia de Sant Joan.

19 de junio

18.30 horas: Final de curso de alumnos de 6º de Educación Infantil y 6º de Educación Primaria. Escola de Sant Joan.

19.30 horas: Celebración de los 50 años de la Escola de Sant Joan. Escola de Sant Joan.

20 de junio

10 horas: Día Internacional del Yoga, clase de yoga abierta a todos. Plaza de España.

18 a 2 horas: ‘Sant Joan Dance’. Plaza de España.

21 de junio

12 horas: Misa solemne.

12.30 horas: Ball pagès a cargo de sa Colla de Balansat.

14 horas: Comida. Restaurante Ses Arcades.

20 horas: Teatro Es Cubells, ‘Un viatge regalat’. Plaza de España.

Hogueras Sant Joan

Hogueras de la Nit de Sant Joan. / Sergio G. Cañizares

23 de junio

19 horas: DJ Toni Torres. Párking detrás de la Iglesia.

21 horas: Groove Garage. Párking detrás de la Iglesia.

22 horas: Andy Grandez. Calle del Ayuntamiento.

23 horas: Aiyé Batucada. Párking detrás de la Iglesia.

0 horas: Encendido de los Nou Focs. Párking detrás de la Iglesia.

0 horas: DJ Sr. Cardona. Plaza de España.

1 horas: Adam Barquín. Calle del Ayuntamiento.

2 horas: DJ JohnSax. Plaza de España.

24 de junio

18.30 horas: Misa solemne.

19.30 horas: Procesión.

20 horas: Ballada popular a cargo de sa Colla de Labritja, con buñuelos y orelletes ofrecidos por el Ayuntamiento. Calle del Ayuntamiento.

20.30 horas: Exposición de vehículos antiguos. Calle del Ayuntamiento.

21 horas: Eliberto. Plaza de España.

21.30 horas: Concurso internacional de macarrones de Sant Joan. Plaza de España.

26 de junio

19 horas: Fiesta de la espuma y espectáculo de burbujas. Patio de la Escuela.

21 horas: Cine infantil al aire libre. Plaza de España.

27 de junio

20 horas: Presentación del libro ‘Amílicar, el gran navegante fenicio’, de Joan Bonet Cardona, a cargo del Grup Cultural de Sant Joan de Labritja. Porches de la Iglesia.

20.30 horas: Caminata de luna llena. Inscripciones en inscripcions@santjoandelabritja.com. Punto de encuentro: plaza de la Iglesia.

4 de julio

9.30 a 13 horas: Jornada de puertas abiertas con hinchables. Piscina Municipal.

24 de julio

20 horas: Presentación del libro infantil ‘Les emocions que ens envolten’, de Verónica Pérez. Después, merienda y juegos en la plaza. Porches de la Iglesia.

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2 de agosto

20 horas: Ballada popular. Pou de Labritja, detrás del Hostal-Restaurant Ses Arcades.

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