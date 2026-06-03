Inclusión
El Consell destina 33.000 euros a ADDIF para fomentar el deporte adaptado e inclusivo en Ibiza
La colaboración busca ampliar las oportunidades de participación deportiva para personas con discapacidad y reforzar la igualdad de oportunidades en las islas
El Consell de Ibiza y la asociación de Deporte Adaptado de Ibiza y Formentera (ADDIF) han firmado un convenio de colaboración para impulsar el proyecto de deporte adaptado e inclusivo ADDIF 2026.
A través de este acuerdo, el Consell concede una ayuda nominativa de 33.000 euros destinada a respaldar las actividades de deporte adaptado e inclusivo que la entidad llevará a cabo durante el año 2026.
Según ha explicado la institución, la iniciativa tiene como finalidad fomentar la práctica deportiva entre las personas con discapacidad y favorecer su inclusión social mediante el deporte. Además, el proyecto "permitirá ampliar las oportunidades de participación en actividades deportivas adaptadas y reforzar el trabajo que ADDIF desarrolla en Ibiza y Formentera en favor de la igualdad de oportunidades".
Con esta colaboración, el Consell de Ibiza quiere reafirmar su compromiso con la promoción del deporte inclusivo y con el apoyo a las entidades que trabajan para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.
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