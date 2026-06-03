Neus Torres, de Ibiza, sobre el circuito de motos de agua en es Canaret: "No, y menos en un área protegida"

La posibilidad de crear un circuito de motos acuáticas frente a es Canaret, en el norte de Ibiza, ha levantado una ola de rechazo entre los lectores de Diario de Ibiza. La pregunta lanzada en Facebook —si debe permitirse una instalación de este tipo en una playa de la isla— ha recibido una respuesta contundente: la mayoría dice que no, y lo hace con muchos signos de exclamación.

En un recuento de comentarios, cerca del 80% de las opiniones recogidas rechaza la idea de un circuito de motos acuáticas en esta zona litoral protegida.

El circuito de motos se instalaría a 500 metros de la costa de es Canaret. / JA RIERA

El proyecto, promovido por Cruceros Playa d’en Bossa S.L., propietaria de Aquabus Ferry Boats, plantea un circuito de 62.500 metros cuadrados delimitado por cuatro boyas a unos 500 metros al norte de es Cap Blanc, junto a la bahía de es Canaret. Además, contempla excursiones con hasta cuatro motos acuáticas entre ese punto y la punta de es Moscarter, con actividad de mayo a octubre. La zona forma parte de un espacio protegido de la Red Natura 2000 y su viabilidad dependerá de la evaluación de impacto ambiental del Govern balear.

Entre los lectores, sin embargo, la evaluación popular parece haber llegado antes que la administrativa.

"Noooooooooooo! Estamos locos", resume Victoria Marí Torres. En la misma línea, Ricardo Ventura Escandell responde con un "ROTUNDAMENTE NO. Es un gran peligro", mientras Duna Mezcua apunta una de las quejas más repetidas: "No, molestan mucho".

El ruido, la contaminación, la presión turística y el impacto sobre el medio marino son los argumentos que más se repiten. Mar Ocaña recuerda "cuando los delfines visitaban nuestras costas" y lamenta que haya "cada vez más contaminación acústica y aceite en el mar". Neus Torres Roig añade otro elemento clave: "No, y menos en un área protegida". Ibiza denuncia va más allá: "En una Red Natura 2000 nunca en la vida. Esto es un atentado contra el territorio".

También hay quien lo plantea como una cuestión de modelo de isla. Xaquelina Humphrey escribe: "Ibiza es una isla de paz. No queremos ruido de motos, ni siquiera si lo piden los ricos y famosos". Virginia Ferrer resume el malestar en una frase directa: "Para el beneficio de uno, molestan a todos".

No faltan, por supuesto, las respuestas cargadas de ironía. Ernesto Martínez propone que "también en el interior de Ibiza construyan un circuito de F1/MotoGP", mientras que Sebastián Pietrantoni sube la apuesta y sugiere "un circuito de Fórmula 1 que pase por ses Salines".

Rafel Barceló: "Si se hace bien"

Frente a esa mayoría contraria, algunos lectores sí ven posible la actividad. Rafel Barceló defiende que, "si se hace bien", puede ser "un buen negocio y un atractivo para el turismo pudiente, que es el que deja dinero". Otros, como Jairo Molinet o Julia Ibiza, responden con un escueto "¿y por qué no?".

Entre las opiniones más matizadas aparece la de Gabriel Arbol, usuario de motos acuáticas, que defiende que muchos propietarios son respetuosos con el mar y rechaza que estos vehículos sean necesariamente peligrosos o altamente contaminantes. Aun así, se declara contrario al circuito porque, según afirma, podría perjudicar a quienes ya usan estas embarcaciones de forma responsable.

Plano con la zona donde se quiere crear el circuito de motos acuáticas, frente a es Canaret. / J.A.C.

La empresa promotora sostiene en su documentación ambiental que el circuito se ubicaría sobre fondos arenosos de entre 55 y 70 metros de profundidad, sin presencia de posidonia, y que las motos mantendrían una distancia mínima de 500 metros respecto a la costa. Según el anteproyecto, la actividad no afectaría significativamente a los espacios protegidos porque se desarrollaría "principalmente sobre el espejo de agua".

El "rechazo absoluto" del Ayuntamiento de Sant Joan

El Ayuntamiento de Sant Joan, que ha manifestado su "rechazo absoluto" al proyecto, ha anunciado que presentará alegaciones e informes técnicos y jurídicos contra una propuesta que considera "totalmente incompatible" con la protección ambiental, paisajística y acústica del litoral del municipio.

La alcaldesa de Sant Joan, Tania Marí, subraya que "la posición del Ayuntamiento es clara: no queremos un circuito de motos náuticas en Portinatx ni en el entorno des Canaret. Este proyecto no encaja con el modelo de municipio que defendemos ni con la protección que merece nuestro litoral".

Según sostiene el Consistorio, el norte de Sant Joan constituye uno de los espacios "más singulares y mejor conservados de Ibiza" y su preservación debe situarse por encima de cualquier iniciativa privada.