Cinco centros educativos de Ibiza, premiados por sus proyectos de sostenibilidad y educación ambiental

Cinco centros educativos de Ibizahan sido reconocidos en la sexta edición de los Premios Centros Educativos hacia el Desarrollo Sostenible 2025-2026, convocados por la conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural del Govern balear.

La convocatoria distingue proyectos y trayectorias destacadas en educación ambiental, sostenibilidad, mejora del entorno y agroecología escolar desarrollados durante los cursos 2023-2024 y 2024-2025. En total, catorce centros de las Illes Balears han sido galardonados o han recibido una mención honorífica.

Entre los centros ibicencos premiados destaca el instituto Balàfia, que ha obtenido el primer premio en la categoría específica dedicada a actuaciones destacadas en el ámbito de la agroecología escolar. Este reconocimiento está dotado con 3.000 euros.

En la categoría global, el instituto Quartó de Portmany y la Escola d'Art d'Eivissa han recibido el tercer premio ex aequo, dotado con 1.000 euros a repartir. Esta modalidad reconoce la trayectoria de mejora continuada en el proceso de ambientalización integral del centro y su implicación en la mejora del entorno. Además, los institutos Sa Colomina y Sant Agustí han recibido una mención honorífica en la categoría global.

Centro de Interpretación Es Amunts

Los centros educativos de Ibiza y Formentera recibirán sus galardones el próximo 8 de junio en el Centro de Interpretación Es Amunts. La directora general de Medio Natural y Gestión Forestal, Anna Torres, ha destacado que estos premios reconocen “el esfuerzo, la creatividad y la implicación de toda la comunidad educativa para incorporar la sostenibilidad al día a día de los centros”.

Torres también ha señalado que “la educación ambiental es una herramienta clave para formar ciudadanos conscientes y comprometidos con la conservación de nuestro entorno y con los retos ambientales que afrontamos como sociedad”.

Los Premios Centros Educativos hacia el Desarrollo Sostenible se convocan cada dos años y cuentan con una dotación total de 12.000 euros. En ambas categorías se valoran actuaciones relacionadas con la participación de la comunidad educativa, la gestión ambiental de los centros, la integración de la sostenibilidad en el currículo, la difusión de las iniciativas desarrolladas y la implicación con el entorno.