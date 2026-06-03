Alerta amarilla activa para el final de la semana en Ibiza y Formentera: ¿Llegan las lluvias?

Junio llegó con altas temperaturas a las Pitiusas. En el inicio de la semana se registraron máximas de 30 grados en algunas zonas de Ibiza y de 28 grados en Formentera, según los datos difundidos por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Con la subida de las temperaturas mínimas y las primeras noches tropicales, llegarán también algunas lluvias y fenómenos costeros. Según la previsión de Aemet, el tiempo se mantendrá estable durante lo que resta del miércoles y el jueves, con jornadas soleadas y sin probabilidad de precipitaciones, pero la inestabilidad aumentará el viernes.

En el final de la semana, la probabilidad de lluvia subirá hasta el 80% y Aemet ha activado una alerta amarilla por fenómenos costeros de baja peligrosidad, con viento del nordeste de 40 a 50 kilómetros por hora y olas de 2 metros. Esta alerta estará activa entre las 4 y las 10 horas del viernes.

En Ibiza, las temperaturas oscilarán entre los 16 y los 25 grados, mientras que en Formentera Aemet pronostica una mínima de 18 y una máxima de 24 grados.

Para el fin de semana no se esperan lluvias y las temperaturas se mantendrán entre los 16 y los 27 grados.

"El calor puede ser mortal, la prevención es vital"

El Govern balear ha puesto en marcha una nueva campaña de concienciación ante las altas temperaturas y las posibles olas de calor que pueden afectar este verano a Ibiza y Formentera y al resto del archipiélago.

La campaña busca hacer llegar a la ciudadanía las principales recomendaciones para evitar riesgos derivados del calor extremo y prevenir situaciones de emergencia.

Entre las principales recomendaciones, el Govern insiste en evitar la actividad física y deportiva entre las 12 y las 16 horas, buscar la sombra, cubrirse la cabeza, vestir ropa ligera, beber mucha agua aunque no se tenga sed, comer ligero, usar protección solar incluso cuando no se esté al sol directo y cerrar persianas y ventanas durante las horas de más calor.