Puñetazos, patadas, tirones de pelo y sangre. Dos hombres protagonizaron una violenta pelea en el West End de Sant Antoni ante la mirada atónita de numerosos residentes y turistas que se encontraban en la zona de bares.

La calle Santa Agnès fue el escenario de una reyerta grabada con un teléfono y difundida hace menos de 24 horas en el grupo de Facebook ‘La ciudadanía decide por Sant Antoni de Portmany’. Las imágenes son especialmente impactantes por la crudeza de la pelea, que termina con uno de los implicados con la cara ensangrentada y con manchas de sangre en la ropa de ambos.

El mural de Okuda no rebaja la tensión de una de las zonas más calientes del ocio nocturno de Sant Antoni. "Vergüenza da ver cómo se está quedando nuestro pueblo y la gentuza que hay en nuestras calles", señala el texto que acompaña la publicación de un vídeo que puede herir la sensibilidad por su violencia.

La grabación ha recibido más de 340 comentarios y ha sido compartida un centenar de veces. En los comentarios, varios usuarios se preguntan dónde estaba la Policía en el momento de la pelea. Este diario se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Sant Antoni para saber si la Policía Local intervino en la reyerta, aunque por el momento no ha obtenido respuesta.

Otra secuencia de la reyerta. / Facebook

"Más seguridad, por favor"

"Esa es la calidad del turismo que tenemos. No sé si es Magalluf, Salou o algún sitio de esos, pero cerquita será, porque ese es el turismo que quieren nuestros dirigentes, pero sobre todo los empresarios, tanto turoperadores como hoteleros", afirma un usuario de la red social.

"Más seguridad, por favor, gracias", se reclama en otro comentario. "¿Y para esto era necesario el mural?", se pregunta otra persona. "Eso es San Antonio, Ibiza, siempre fue así", apunta otro usuario.

Otros comentarios recuerdan que las peleas en esta zona no son nuevas. "En esa calle siempre con peleas de hace años, lo que pasa es que antes no había móviles para grabar", señala una persona. "El pan nuestro de cada día y de noche 24/7", lamenta otra. "Bienvenidos al West de Sant Antoni, Ibiza, una noche normal y corriente", se puede leer en otro comentario.

Muchos echan en falta más presencia policial en la zona. "En los ochenta veíamos constantemente parejas de guardias civiles o municipales patrullando el paseo y el West, donde estaba la marcha; esto imponía. Ahora apenas se ven", lamenta otro usuario.