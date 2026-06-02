El Parlament balear se opone a la ampliación del aeropuerto de Ibiza e insta a paralizar el proyecto

El pleno del Parlament balear ha aprobado este martes rechazar el proyecto de ampliación y remodelación del aeropuerto de Ibiza. La iniciativa ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Popular y defendida por el diputado y presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí. La Cámara se opone a la ampliación de la infraestructura aeroportuaria e insta al Gobierno del Estado y a Aena a paralizar cualquier actuación que pueda incrementar su capacidad operativa. Así mismo, reclama una mayor participación de las instituciones baleares en la planificación aeroportuaria.

La iniciativa también pide que las políticas aeroportuarias sean coherentes con los objetivos de sostenibilidad territorial y contención de la presión turística, así como la revisión de los instrumentos de planificación aeroportuaria previstos para los próximos años.

Sólo Vox se ha opuesto porque considera, en palabras de la diputada ibicenca Patricia de las Heras, que se ataca al principal motor económico de Baleares. En su intervención, la diputada de Vox ha lamentado que el PP se sume a los discursos "antiturísticos" de la izquierda.

Ibiza es una mina de beneficios para Aena, pero las instituciones propias no participan en las decisiones que afectan a su futuro Vicent Marí (PP), presidente del Consell de Ibiza

Vicent Marí ha rechazado el proyecto de ampliación aunque ha matizado que el PP no está en contra de mejoras en el aeropuerto: "Una cosa es mejorar la seguridad y la calidad y otra muy diferente impulsar medidas que se traducen en más capacidad, más pasajeros y más presión sobre el territorio", ha precisado. El presidente insular ha afirmado que el debate va más allá de una actuación concreta y se sitúa en la cuestión de fondo del modelo futuro que se quiere para la isla pitiusa y la capacidad de decisión de las instituciones propias.

"Ibiza es una mina de beneficios para Aena, pero las instituciones propias no participan en las decisiones que afectan a su futuro", ha explicado.

El diputado del PSIB Àlex Pitaluga. / PSIB

El diputado del PSIB Àlex Pitaluga ha criticado lo que ha considerado una contradicción por parte del PP de situarse a favor del turismo responsable pero impulsar medidas que lo fomentan. El socialista ha lamentado la intención del PP de aprovechar la iniciativa para tratar de convertir la iniciativa en "una causa general contra el Gobierno de Pedro Sánchez".

En todo caso, ha justificado su posicionamiento en contra de la ampliación porque a su juicio, no sería coherente "hablar de límites y contención mientras se impulsa la ampliación de la principal puerta de entrada de personas a Ibiza".

Si defendemos que se ha llegado al límite, hay que hacerlo siempre Àlex Pitaluga, diputado del PSIB

"Nuestra posición es clara. Modernizar para ganar en seguridad, accesibilidad, eficiencia energética y condiciones laborales, sí. Pero ampliar capacidad para alimentar la saturación turística, no. Si defendemos que se ha llegado al límite, hay que hacerlo siempre", ha destacado.

Pitaluga, sin embargo, ha atribuido la situación actual a la privatización de Aena impulsada por el PP en el año 2014. En su réplica, Marí ha rechazado este argumento: "El proyecto de ampliación es de Aena. No es ni del PP ni de Mariano Rajoy", ha puntualizado.

Imagen de archivo del aeropuerto de Ibiza. / Vicent Marí.

El diputado de Formentera, Llorenç Córdoba, ha afirmado que la pitiusa del sur "no puede quedar al margen" y ha reclamado una mayor participación de las instituciones propias en la gestión aeroportuaria. "Este debate no va de una ampliación, va de quién decide", ha concluido.

El diputado de MÉS per Mallorca Ferran Rosa ha lanzado críticas tanto a PP como a PSIB y ha dicho a Marí que "alguna responsabilidad tendrá si gobierna desde hace siete años".

El ecosoberanista ha celebrado que el PP haya descubierto que Aena es un ente centralista "que solo mira por el bolsillo. Ojalá lo hubieran pensado en 2014 cuando lo privatizaron en un 49 por ciento".