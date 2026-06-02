Viaje musical a la televisión de los 70 y 80 con el Cor de Santa Eulària

El Cor de Santa Eulària estrenó el pasado fin de semana, con entradas agotadas, el espectáculo ‘Cuando la tele cantaba’ en el Palacio de Congresos. Presentado por na Margalida, personaje interpretado por Neus Torres, evocó la televisión de los años setenta y ochenta con melodías populares, juegos de siempre y coreografías de la Escola de Dansa Lorena Riera.