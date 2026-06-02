Seguridad en Ibiza: Sant Antoni da su "salto más grande en décadas" con cifras récord de agentes y cámaras de seguridad

La Policía Local de Sant Antoni ha presentado este martes su dispositivo especial de verano, un ambicioso plan liderado por su nuevo jefe Tomás Monzó, que contará con una cifra récord de agentes y el triple de cámaras de vigilancia. El alcalde, Marco Serra, ha reconocido que se trata del "salto más grande en las últimas décadas" en la batalla contra la delincuencia durante la época estival.

Monzó, quien hace dos meses ascendió a máximo responsable del cuerpo en sustitución de Alejandro Ponce, desgranó los puntos clave de este plan de seguridad que se desplegará durante los meses de julio, agosto y septiembre. Por encima de todo, destacó la importancia de "incrementar la presencia policial preventiva".

"A todos los policías nos gusta ir a detener, pero a veces lo que interesa es estar allí. Más que detener, prevenir para que ese delito no se cometa. Y eso es presencia, presencia y más presencia. No queda otra, hay que tener agentes en la calle, que no puedan decir que no estamos o que no ven a la policía. Tenemos que estar en todas las zonas, a todas horas si podemos. Va a costar, pero ese es el objetivo principal de este plan de seguridad. Esperemos que residentes y turistas vean policías por todos lados", expresó ante la prensa en la oficina SATE del paseo marítimo, donde compareció junto a Serra y a la concejala de Seguridad Ciudadana, Neus Mateu.

Gracias a las subvenciones del Impuesto de Turismo Sostenible, la plantilla de la Policía Local se incrementa este año con diez agentes hasta llegar a 69 efectivos. Esto permite, entre otras cosas, contar con un refuerzo operativo de cuatro agentes para el horario de tarde-noche, que es donde se producen la mayoría de las incidencias. Como novedad, se ha establecido "un mapa geográfico del municipio por zonas de prioridad" para centrar esfuerzos principalmente en las zonas más peliagudas: West End, Passeig de ses Fonts, paseo de s'Arenal y paseo de Poniente.

45% de actuaciones por la tarde

"Hemos hecho un análisis de los números y queda muy evidente que el mayor número de incidencias ocurre en el turno de tarde", explica Monzó. Entre el 1 de mayo y el 1 de octubre de 2025, la Policía Local realizó un total de 2.817 actuaciones, de las que un 45% (1.278) correspondieron al turno de tarde, por un 34% del turno de noche (948) y un 21% del turno de mañana (591).

La unidad territorital de playas estará formada por cuatro agentes que trabajarán por parejas y cuya principal misión es luchar contra la venta ambulante en los arenales. Para ello, volverán a contar con bicicletas eléctricas y motos de agua que les permitirán llegar rápidamente a lugares de difícil acceso como Cala Saladeta.

En cuanto a la unidad canina, en lugar de externalizar el servicio como otros años, se ha firmado un convenio de colaboración con la Policía Local de Formentera. De esta formal, el guía que vendrá junto con su perra desde la pitiusa menor es un antiguo agente de Sant Antoni que "conoce el modelo de ocio" del municipio y tiene "muchísimas ganas de venir".

Drones "infrautilizados"

Otro de los objetivos es darle un "empujón" a la unidad de drones, ya que los aparatos están "un poco infrautilizados", en palabras de Mateu. Los dispositivos voladores se emplearán tanto para vigilar zonas de ocio como para controlar posibles asentamientos ilegales en zonas rurales.

"El objeto del plan es hacer entender al resto de la plantilla en qué dirección queremos remar, para que no tengan ningún tipo de duda en relación a qué actuaciones queremos priorizar, qué zonas queremos priorizar y qué tipo de funciones policiales queremos priorizar sobre otras. Esto es en concordancia con la parte política. Nosotros metemos nuestra parte policial e intentaremos llegar a estos objetivos", prometió Monzó.

Por su parte, el alcalde recordó que también se han reforzado los agentes de turismo y convencia, que se elevan hasta ocho efectivos, y los vigilantes de seguridad privada, cuya contratación ha sufrido un retraso por un defecto de forma en la licitación pública que el Consistorio espera resolver a tiempo para que estén trabajando a partir de julio. "Si sumamos todos esos agentes, más las cámaras de seguridad y los diez nuevos agentes de Policía Local, estamos ante un salto enorme", resaltó Serra.