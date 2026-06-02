Sant Josep programa autocine, cine al aire libre y actividades juveniles para este verano

El Ayuntamiento de Sant Josep, a través de la Concejalía de Juventud, ha presentado este martes el programa 'Mou-te pel nostre municipi aquest estiu!', una iniciativa dirigida a la juventud del municipio que reunirá durante los próximos meses actividades culturales, lúdicas, formativas y de ocio saludable.

La programación incorpora este año como principal novedad dos sesiones de autocine. La primera se celebrará el sábado 20 de junio en el aparcamiento de la Piscina Municipal, con la proyección de ‘Grease’. La segunda tendrá lugar el sábado 5 de septiembre en el aparcamiento del Hipódromo, donde se proyectará ‘El show de Truman’. En ambos casos, la apertura de puertas será a las 21 horas y las películas comenzarán a las 21.30 horas.

El concejal de Juventud, Xicu Ribas, ha explicado que el Consistorio mantiene su apuesta por una programación "variada" que llegue a los distintos núcleos del municipio y que ofrezca alternativas de ocio saludables, gratuitas y pensadas especialmente para los jóvenes durante los meses de verano.

Por su parte, la coordinadora de Juventud, Iratxe López, ha destacado que este año se han querido combinar propuestas ya consolidadas con nuevas actividades, como el autocine o el Curso de Informática para Jóvenes. Entre las citas destacadas también figura el ‘Sol Post a s’Oli Jove’, organizado con motivo del Día Internacional de la Juventud. La jornada se celebrará el sábado 15 de agosto, a partir de las 19 horas, en el Auditorio Caló de s’Oli, e incluirá conciertos, actividades y otras sorpresas que se anunciarán próximamente.

El programa incluye además una nueva edición de la gran yincana joven ‘Cuc de Garrova’, que tendrá lugar el sábado 29 de agosto, a las 10.30 horas, en la plaza de Sant Agustí. Podrán participar equipos de seis jóvenes de entre 12 y 17 años. Las inscripciones estarán abiertas del 13 al 19 de agosto y las bases podrán consultarse en la web municipal.

Cartel del programa de actividades / Ayuntamiento Sant Josep

Gincana, formación y actividades en los casales juveniles

El Cinema Jove a la Fresca volverá también a recorrer distintos núcleos del municipio, siempre a las 21.30 horas y con entrada libre y gratuita hasta completar aforo. Las proyecciones previstas son ‘IF’, el viernes 10 de julio en el Auditorio Caló de s’Oli, en Cala de Bou; 'Los Croods', el viernes 17 de julio en la plaza de la Iglesia de Sant Jordi; y 'Tipos malos', el viernes 24 de julio frente al Ayuntamiento de Sant Josep.

Dentro de la programación estival se ha organizado asimismo un Curso de Informática para Jóvenes, que se desarrollará del 6 al 10 de julio en el Casal de Joves Xerinola, en horario de 10 a 13 horas. Las inscripciones podrán formalizarse del 2 al 5 de junio a través de la página web municipal.

De forma paralela, los tres casales de jóvenes municipales —Bauxa, Xaire y Xerinola— continuarán ofreciendo durante el verano talleres, juegos, manualidades, videojuegos, excursiones, actividades deportivas y otras propuestas dirigidas a jóvenes de entre 10 y 18 años. Los casales permanecerán abiertos durante los meses de junio y julio con sus horarios habituales, mientras que durante el mes de agosto permanecerán cerrados.