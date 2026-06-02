La Marina
"El proyecto de Sa Peixateria nunca fue consensuado con el vecindario”, según el PSOE de Ibiza
El grupo municipal socialista acusa al alcalde de Eivissa de “dar la espalda” a las demandas vecinales y recuerda que la modificación del proyecto supuso una indemnización de más de 100.000 euros
El Grupo Municipal Socialista de Ibiza ha lamentado que Sa Peixateria vaya a convertirse en una sala polivalente y no en el espacio de servicios de proximidad que, según sostiene la formación, reclamaban los vecinos y comerciantes de los barrios históricos de la ciudad.
El PSOE critica que el edificio, que se inaugura este miércoles, no recupere una función vinculada al abastecimiento, como mercado o supermercado, tal y como asegura que se había pedido durante años desde los barrios de la Marina, sa Penya y Dalt Vila. Para los socialistas, la decisión del alcalde, Rafa Triguero, responde a una forma de gobernar basada en “la imposición, la propaganda y el desprecio a la opinión de la ciudadanía”.
La formación recuerda que la Asociación de Vecinos de la Marina, junto con el resto de asociaciones de los barrios históricos, impulsó una recogida de firmas para reclamar que Sa Peixateria mantuviera un uso vinculado al abastecimiento y a los servicios de proximidad, recuperando así su función histórica.
Según el PSOE, el alcalde de Ibiza, Rafael Triguero,“decidió dar la espalda” a esta movilización ciudadana y continuar con un proyecto que, a juicio del grupo municipal, “nunca fue consensuado con el vecindario”.
Más de 100.000 euros
Los socialistas también critican el coste económico que, según afirman, ha supuesto la decisión de paralizar y modificar el proyecto original que había dejado en marcha el anterior gobierno progresista. El PSOE asegura que esta modificación obligó al Ayuntamiento a indemnizar a la empresa adjudicataria con más de 100.000 euros de dinero público.
Para el concejal socialista Pep Tur, “la decisión de Triguero es consecuencia de un capricho personal. Primero se paraliza un proyecto ya adjudicado, después se indemniza a la empresa, se retrasan las obras, afectando a vecinos y comerciantes de la zona durante años, y finalmente se impone un uso que nadie había reclamado”.
Tur considera que este caso es “el ejemplo perfecto de una decisión que antepone los intereses del Partido Popular a las necesidades sociales reales”. El concejal añade que también refleja “la inexistencia de un plan de ciudad que tenga en consideración a la ciudadanía”.
Equipamiento útil para el barrio
Desde el PSOE defienden que Sa Peixateria debía convertirse en un equipamiento útil para el barrio, orientado a ofrecer servicios de proximidad, generar actividad económica y aportar soluciones para los residentes de la Marina, sa Penya y Dalt Vila. La formación sostiene que este uso habría sido “esencial” para atraer vecindario al núcleo histórico.
El grupo municipal acusa al alcalde de convertir este edificio emblemático en “otro espacio indefinido más” y de desaprovechar “una oportunidad histórica” para reforzar la vida vecinal y contribuir a la recuperación residencial del centro histórico.
“Una vez más, Triguero ha decidido gobernar de espaldas a la ciudadanía”, concluye el PSOE, que considera que esta decisión es otro ejemplo de la “incapacidad” del gobierno municipal para escuchar al vecindario de la ciudad de Ibiza.
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