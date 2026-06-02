Sanidad en Ibiza
Solo uno de los primeros 4.000 aspirantes a plaza MIR ha elegido Baleares
Las diez provincias con más plazas MIR elegidas por los primeros aspirantes acumulan el 52,3 % de las adjudicadas y el 43,8 % del total de la convocatoria
Solo una de las 68 plazas MIR adjudicadas en Baleares ha sido elegida por uno de los 4.000 primeros aspirantes de la convocatoria de este año, ha informado el Centro de Estudios del Sindicato Médico de Granada, Fundación Vicente Matas.
En el análisis de la distribución de plazas MIR por provincias, de los primeros 4.000 MIR, hay 847 que han elegido plaza en Madrid; seguida de Barcelona (513), Valencia (276), Sevilla (205), Murcia (146), Vizcaya (135), Málaga (127), Granada (124), Alicante (106) y Zaragoza (102).
Estas diez primeras provincias, acumulan un total de 2.068 plazas elegidas (el 52,3 %) de las 3.951 adjudicadas, entre los 4.000 primeros por número de orden. Igualmente, estas diez primeras provincias acumulan un total de 4.063 plazas, que suponen el 43,8 % de las 9.275 adjudicadas en la convocatoria.
Los Hospitales de Valle Hebrón (104), La Paz (103), 12 de octubre (102), Gregorio Marañón (102), Virgen del Rocío (92), La Fe de Valencia (87), Hospital Ramón y Cajal (77), Clínico de Barcelona (75) y Hospital Virgen de la Arrixaca-Murcia (71) destacan por las plazas elegidas por los 4.000 primeros aspirantes.
Son además de los que más plazas han adjudicado en la convocatoria, junto con Carlos Haya-Málaga, Hospital Virgen de las Nieves-Granada, Clínico San Carlos, Hospital Cruces y Reina Sofía de Córdoba.
En estos 50 centros se han adjudicado el 82,2 % de las plazas elegidas por los 1.000 primeros puestos, el 69,8 % de las elegidas por los 2.000 primeros puestos y el 44,6 % del total de las plazas elegidas este año. En esta convocatoria, no han quedado vacantes.
Andalucía es la comunidad autónoma que tiene el mayor número de plazas adjudicadas, con 440, que son 2 más que el año pasado. Cataluña es la siguiente, con 367, sin incremento con relación al año pasado y Madrid es la tercera, con 254 y 10 plazas más que en 2025.
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