Primera noche tropical en Ibiza tras una jornada con máximas de 30 grados en las Pitiusas

Ibiza ha registrado su primera noche tropical, después de una madrugada en la que Sant Antoni no bajó de los 20 grados, según los datos de temperaturas mínimas difundidos por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). También Formentera alcanzó esa misma mínima, con 20 grados, por segundo día consecutivo.

En el resto de estaciones de Ibiza, las temperaturas nocturnas fueron algo más bajas, aunque igualmente suaves. El aeropuerto de Ibiza y Vila registraron 19 grados de mínima, mientras que Sant Joan se quedó en 18 grados.

La madrugada cálida llegó después de una jornada de lunes marcada por valores veraniegos en las Pitiusas con el cambio de mes. Las máximas alcanzaron los 30 grados tanto en Sant Antoni como en Sant Joan. En Formentera se registraron 28 grados, mientras que el aeropuerto de es Codolar y la ciudad de Ibiza llegaron a los 27.

Previsión del tiempo esta semana en Ibiza

Según la previsión de la Aemet para Ibiza, este miércoles se espera una jornada estable, con cielos despejados o poco nubosos, sin probabilidad de lluvia y temperaturas entre los 17 y los 26 grados.

El jueves continuará el tiempo estable, con 0% de probabilidad de precipitación y temperaturas de nuevo entre los 17 y los 26 grados. El viento soplará de componente sur, con rachas de hasta 25 kilómetros por hora.

El cambio más destacado llegará el viernes, cuando la Aemet prevé un aumento de la inestabilidad. La probabilidad de lluvia subirá hasta el 75% durante la primera mitad del día y se reducirá al 20% por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y los 25 grados, con viento de componente este de hasta 25 kilómetros por hora.

De cara al fin de semana, la previsión apunta a una mejoría. El sábado se esperan intervalos de nubes y sol, con solo un 5% de probabilidad de precipitación y temperaturas entre los 16 y los 26 grados. El domingo se mantendrá una situación similar, con 16 grados de mínima, 27 de máxima y baja probabilidad de lluvia.