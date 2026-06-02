El precio de la vivienda usada en Baleares roza los 5.300 euros el metro cuadrado

El precio de la vivienda usada en Baleares alcanzó los 5.285 euros por metro cuadrado en mayo, el valor más alto de España, según el último índice de precios inmobiliarios de Idealista. Aunque el archipiélago registró una subida interanual del 7,8%, una de las más moderadas del país, conserva una amplia ventaja sobre el resto de comunidades autónomas.

Los datos reflejan un escenario de fuerte presión sobre los precios en las islas. Baleares supera con claridad a la Comunidad de Madrid, que alcanza los 4.739 euros por metro cuadrado, y se sitúa muy por encima de la media nacional, fijada ahora en apenas 2.795 euros por metro cuadrado.

Precisamente, y relacionado con el problema de la vivienda, el presidente del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Baleares (Api Baleares), José Miguel Artieda, resumió en una información publicada por Diario de Ibiza la situación sobre el mercado con una frase contundente durante una Jornada Inmobiliaria de Ibiza celebrada el pasado viernes en el centro cultural de Jesús: «Estamos en una situación de emergencia».

El mercado más exclusivo del país

A pesar de que regiones como Murcia, Cantabria, Andalucía o Asturias encabezan los incrementos anuales, Baleares se mantiene como el mercado más exclusivo del país. El crecimiento del 7,8% supone el menor avance entre las comunidades autónomas analizadas, junto con el de Canarias, que se sitúa en el 8%.

La situación también se repite en el análisis provincial. Baleares ocupa la primera posición nacional en cuanto al precio de vivienda usada con los citados 5.285 euros por metro cuadrado. La provincia balear adelanta a Madrid, Guipúzcoa, Málaga y Santa Cruz de Tenerife, que completan los primeros puestos del ranking.

En el ámbito municipal, Palma registró una subida interanual del 8,3%, una evolución superior a la de Madrid (7,4%), Barcelona (7,1%) y Sevilla (6,8%), aunque por debajo de Valencia (12%), Bilbao (10,5%) o Málaga (9,6%).

El informe de Idealista constata que el mercado residencial español mantiene una tendencia alcista generalizada. Todas las comunidades autónomas presentan precios más elevados que hace un año y el conjunto del país marca un nuevo récord histórico.