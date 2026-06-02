Turismo
Playas de Ibiza: una empresa proyecta instalar un circuito de motos acuáticas frente a es Canaret
La zona marítima que se pretende balizar, a 500 metros de la costa, forma parte de la Red Natura 2000, por lo que debe pasar una evaluación ambiental
Una empresa de actividades náuticas ha solicitado autorización para crear un circuito de motos acuáticas frente a es Canaret y organizar excursiones con estas embarcaciones ligeras en la zona de Portinatx. Esta zona litoral del norte de Ibiza está protegida como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), dentro de la Red Natura 2000 de la Unión Europea, por lo que su viabilidad dependerá de la evaluación de impacto ambiental que debe dictaminar el Govern balear.
El anteproyecto que acompaña esta solicitud se encuentra ahora en exposición pública en la conselleria del Mar y del Ciclo del Agua del Govern balear, que es el organismo encargado de su tramitación a través de la Demarcación de Costas. Tal y como figura en el documento, se plantea crear un circuito de 62.500 metros cuadrados, delimitado por cuatro boyas y situado a 500 metros de distancia al norte de es Cap Blanc, que cierra la bahía de es Canaret por poniente. Estas boyas, que deberían fijarse y retirarse diariamente, formarían un cuadrado de 250 metros por lado.
La empresa que promueve esta iniciativa es Cruceros Playa d'en Bossa S.L., propietaria de la naviera Aquabus Ferry Boats. Su intención es aprovechar el embarcadero que se encuentra entre las playas de s'Arenal Petit y s'Arenal Gros, en Portinatx, para trasladar a los clientes con una embarcación auxiliar hasta el circuito, donde esperarían las motos, además de instalar una mesa de venta de tiques para su actividad.
La promotora también quiere organizar excursiones, con hasta cuatro motos acuáticas, en un recorrido de ida y vuelta desde el mismo circuito de es Canaret hasta la punta de es Moscarter. Ambas actividades se desarrollarían de mayo a octubre.
Red Natura 2000
En la justificación ambiental del proyecto se detalla que el circuito se ubicaría en una zona con unos fondos arenosos de entre 55 y 70 metros de profundidad, donde, según el texto, no crece la posidonia. Tanto este espacio como las excursiones organizadas hasta la punta de es Moscarter forman parte del Espacio Marino del Poniente y Norte de Ibiza, una zona protegida como ZEPA por la UE.
Los promotores indican que, en estos recorridos, también se mantendría la distancia mínima de 500 metros respecto a la costa, sin desviarse de la ruta solicitada ni acercarse a ninguna playa ni cala. "Debido a la tipología, se considera que la actividad no afecta significativamente a los espacios protegidos", esgrime esta justificación ambiental.
El documento justificativo también incide en que las motos náuticas no afectarán ni a la avifauna ni a los hábitats marinos, ya que "la actividad se desarrolla principalmente sobre el espejo de agua, con excepción de la fase de atraque y desatraque".
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