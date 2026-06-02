La Patrulla Tortuga devuelve al mar una veintena de tortugas tras casi un año de cuidados

La playa de es Cavallet se prepara para un momento único al año. Este miércoles a las 19 horas, unas veinte tortugas marinas Caretta Carettavolverán al Mediterráneo tras casi un año de cuidados en tierra. No es un acto simbólico cualquiera, sino el cierre de un ciclo que empezó mucho antes, en la misma arena donde las pusieron.

El Aquarium Cap Blanc acompaña esta liberación dentro del programa 'Head Starting', una iniciativa que da a las crías de tortuga una oportunidad extra antes de enfrentarse al mar abierto. Estas tortugas no llegan a esta cita por casualidad. Llegan después de meses de trabajo silencioso, seguimiento constante y una idea muy clara: aumentar sus posibilidades de supervivencia en un entorno donde la vida no se abre camino con facilidad.

Todo arrancó el 7 de agosto de 2025 en la playa de es Cavallet, dentro del Parque Natural de ses Salines. Allí se localizó un nido con 85 huevos que el equipo trasladó al Aula del Mar de Mallorca para su incubación controlada. El proceso duró cerca de dos meses y terminó con el nacimiento de 38 crías de Caretta caretta, un resultado que ya marcó el inicio de una historia poco habitual en estas costas.

Entrenadas para sobrevivir en libertad

Después, el equipo del IRFAP-LIMIA del Puerto de Andratx asumió el cuidado de los ejemplares. El personal del Cofib revisó cada tortuga con atención, midió su crecimiento y confirmó su buen estado de salud antes de incorporarlas al programa de cría asistida. A partir de ahí, el día a día cambió por completo para ellas. Pasaron de la incubación controlada a un entorno donde aprendieron a nadar, alimentarse y fortalecer su desarrollo sin los riesgos inmediatos del mar abierto.

Durante estos meses, el objetivo no ha sido solo mantenerlas con vida, sino prepararlas para lo que viene después. El programa ‘Head Starting’ busca precisamente eso, darles tiempo para crecer antes de enfrentarse a un océano donde la supervivencia no está garantizada. En el caso de la tortuga boba, las cifras hablan por sí solas. Solo una de cada mil crías alcanza la edad adulta, lo que convierte cada liberación en un pequeño logro colectivo.

En los últimos años, la presencia de nidos en el Mediterráneo occidental ha aumentado, un fenómeno que los especialistas relacionan con cambios en las condiciones del mar. La tortuga marina ha empezado a utilizar con más frecuencia las playas del archipiélago, lo que obliga a reforzar la vigilancia y a reaccionar con rapidez ante cualquier puesta detectada.

Mañana, cuando el sol empiece a caer sobre es Cavallet, estas veinte tortugas regresarán a su habitat natural, tras muchos meses de preparación.