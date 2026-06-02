Llegan a Formentera dos nuevas pateras con un total de 10 migrantes a bordo

La Guardia Civil ha interceptado este lunes dos nuevas pateras con un total de diez personas de origen magrebí a bordo, las dos a las 21.25 horas en la zona de Caló d'es Mort. Las personas localizadas se encontraban en la costa cuando los agentes llevaron a cabo la actuación.

Estas dos embarcaciones se unen a las interceptadas durante el pasado fin de semana tanto en Ibiza como en Formentera. De hecho, entre el 29 y el 31 de mayo, las fuerzas de seguridad del Estado en las Pitiusas realizaron 15 intervenciones relacionadas con la llegada de pateras, con un balance de 236 personas interceptadas o rescatadas en distintos puntos del litoral de las dos islas y en aguas próximas a Formentera, según ha ido informando la Delegación del Gobierno en Baleares.

En el operativo para interceptar a los pasajeros de las dos últimas pateras llegadas este martes han participado efectivos de la Usecic y de la Guardia Civil de Formentera.

Por el momento, las autoridades no han facilitado más información sobre las circunstancias de esta última llegada a Formentera, ni si en ellas han llegado menores o mujeres.