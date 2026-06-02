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Náutica en Ibiza: el PSOE de Sant Joan reclama a la alcaldesa que impida el circuito de motos acuáticas en Portinatx

"El futuro del municipio pasa por proteger aquello que nos hace únicos, no por degradarlo", advierte el PSOE

Circuito e itinerario de excursiones propuesto en la costa de Portinatx.

Circuito e itinerario de excursiones propuesto en la costa de Portinatx. / Diario de Ibiza

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Redacción Digital

Ibiza

El proyecto de una empresa privada para instalar un circuito de motos acuáticas de 62.500 metros cuadrados frente a es Canaret, en Portinatx, ha provocado el rechazo del PSOE de Sant Joan, que exige al PP y a la alcaldesa, Tania Marí, que lo detengan "de manera inmediata" y se posicionen "de manera clara y contundente" en contra de la iniciativa.

Según la documentación actualmente en exposición pública, publicada este martes por Diario de Ibiza, la propuesta prevé delimitar con boyas un circuito situado a solo 500 metros de la costa, así como organizar excursiones con motos acuáticas entre es Canaret y la punta des Moscarter. El área se encuentra en un entorno integrado en la Red Natura 2000 y declarado Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA).

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Sant Joan, Pep Torres Peret, califica en una nota de prensa la propuesta de "auténtica barbaridad ambiental" y advierte de que "es incomprensible que, en un momento en que Ibiza sufre problemas evidentes de saturación, todavía haya quien piense que la solución es introducir más actividades motorizadas y más ruidos en una de las zonas mejor conservadas de nuestro litoral".

Conservar el norte de la isla

Torres remarca que "el norte de Ibiza es precisamente uno de los principales valores diferenciales que ofrece nuestro municipio y su preservación es esencial tanto desde el punto de vista ambiental como paisajístico", motivo por el que considera "totalmente incompatible la promoción de un modelo basado en la conservación con la implantación de un circuito de motos acuáticas en una zona protegida por su biodiversidad".

El PSOE muestra también su preocupación por los posibles impactos sobre la fauna marina y las aves protegidas, así como por los efectos sobre la tranquilidad de un entorno que, según la formación, residentes y visitantes valoran precisamente por su carácter natural y alejado de la masificación.

El portavoz socialista reclama a la alcaldesa que se pronuncie públicamente sobre esta cuestión. "Tania Marí se tiene que mover ante una amenaza de estas características, que solo busca rentabilidad económica a costa de nuestro patrimonio natural", denuncia.

Por este motivo, el PSOE de Sant Joan reclama al Ayuntamiento que presente alegaciones al proyecto y que actúe "de manera contundente" ante todas las administraciones competentes para evitar su autorización.

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Finalmente, Pep Torres exige que el PP se posicione de forma clara: "Es Canaret y el norte de Sant Joan no pueden convertirse en un parque temático de motos acuáticas. El futuro del municipio pasa por proteger aquello que nos hace únicos, no por degradarlo".

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