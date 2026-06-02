Marta Torres, directora del aeropuerto de Ibiza, sobre la polémica ampliación de la terminal: "Podríamos haber hecho una mejor comunicación"

A la directora del aeropuerto de Ibiza, Marta Torres, le ha tocado lidiar ante la prensa con el revuelo que han generado entre las instituciones locales y la sociedad civil los planes para remodelar la terminal de es Codolar, después de tres semanas sin explicaciones públicas de Aena, a excepción de lo publicado por Diario de Ibiza el pasado 19 de mayo, después de que desde este organismo negaran que las obras tuvieran como objetivo ampliar el tráfico aéreo. Aunque ha rehusado entrar en polémica, Torres ha recalcado que el Ayuntamiento de Sant Josep y el Govern fueron informados de esta intervención en Ibiza a finales de marzo, en una reunión del Comité de Coordinación Aeroportuaria de Balears, sin que presentaran ninguna objeción al respecto.

"Ahora mismo estamos en una fase previa de licitación para la redacción del proyecto. Estamos dispuestos a mantener reuniones y conversaciones con las instituciones, que de hecho ya se han dado, pero también hay que tener claro el escenario en el que estamos trabajando", ha subrayado la responsable de Aena en Ibiza, y reitera que las actuaciones planteadas son de obligado cumplimiento por la normativa de seguridad europea. Respecto al mensaje lanzado desde las administraciones y los partidos políticos, Torres cree que se debe a una mala interpretación y admite cierta responsabilidad del ente aeroportuario.

Las explicaciones

Tanto el Consell como el Ayuntamiento de Sant Josep habían lamentado que se enteraron de la ampliación de la terminal de Ibiza por la prensa. Incluso el alcalde, Vicent Roig, manifestó en el último pleno municipal que había recibido una llamada de Torres en la que esta le pidió disculpas por la falta de explicaciones.

"Podemos reconocer que podríamos haber hecho una mejor comunicación [de la planificación de Aena], es evidente, y en ese sentido seguramente sí le trasladé alguna disculpa. Pero, justamente, el Ayuntamiento de Sant Josep estuvo presente en el Comité de Coordinación Aeroportuaria de Balears del 27 de marzo", ha subrayado Torres a preguntas de la prensa.

En cualquier caso, la directora del aeropuerto ha recordado que ya se ha puesto en contacto con el Consell y con asociaciones empresariales para ofrecerles las explicaciones sobre la seguridad aeroportuaria y la mejora del servicio que ha desgranado en la rueda de prensa: "Estamos abiertos a seguir informándoles cuando nos requieran".