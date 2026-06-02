Llama la atención
Las cifras, de locura, que se manejan para la venta y el alquiler también de locales comerciales en Ibiza. Resulta que según el último informe del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad (Api), los inmuebles en venta en Sant Josep son los más caros de Balears, con una media de 1,4 millones. El presidente de este colectivo, José Miguel Artieda, resumió la situación, durante un encuentro patronal la semana pasada en Ibiza, con una frase que no deja lugar a dudas: «Estamos en una situación de emergencia».
La reclamación contra el Ayuntamiento de Sant Joan que ha presentado Tomás Suárez, expolítico y empresario de Portinatx, para que se le devuelvan las cantidades abonadas por su empresa por la recogida de residuos sólidos urbano, tras la sentencia que ha tumbado la misa tasa del Ayuntamiento de Madrid (que se puede recurrir).
La tranquilidad que se respira en Cala d’Hort por el cierre del aparcamiento al no alcanzar un acuerdo la propiedad y el Ayuntamiento de Sant Josep para su explotación esta temporada. El año pasado fue gestionado por el municipio. «Desde que cerraron el parking, se nota que hay menos gente», lamentan los responsables de los negocios de esta zona del litoral.
- Juan Cardona Torres, vecino de Ibiza: 'Los ibicencos de cuna hemos vivido en un paraíso y ahora esto es poco menos que un campo de concentración
- Vimos una serpiente nadando desde Ibiza a la islita de la Xanga', Juan, monitor de kayak, relata el encontronazo en el mar
- Ibiza tendrá vuelos directos a 75 destinos este verano: esta es la lista completa por países
- Alarma por un incendio en Ibiza: los bomberos tratan de sofocarlo por tierra y aire
- Tres horas de cola tras aterrizar en el aeropuerto de Ibiza: “Es lo peor que he visto en 15 años"
- La propietaria del ‘parking’ de Cala d’Hort en Ibiza: “Sólo quiero que todo fluya, sentarnos con el Ayuntamiento y llegar a un acuerdo”
- Vecinos de un barrio de Ibiza denuncian su aislamiento por culpa de las obras y un camino recién vallado: 'Aquí hay un incendio y nos dejan cerrados a todos
- El vuelo de Ryanair a Ibiza que parece una discoteca: pasajeros bailando en el pasillo antes de aterrizar