Las cifras, de locura, que se manejan para la venta y el alquiler también de locales comerciales en Ibiza. Resulta que según el último informe del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad (Api), los inmuebles en venta en Sant Josep son los más caros de Balears, con una media de 1,4 millones. El presidente de este colectivo, José Miguel Artieda, resumió la situación, durante un encuentro patronal la semana pasada en Ibiza, con una frase que no deja lugar a dudas: «Estamos en una situación de emergencia».

Llama la atención

La reclamación contra el Ayuntamiento de Sant Joan que ha presentado Tomás Suárez, expolítico y empresario de Portinatx, para que se le devuelvan las cantidades abonadas por su empresa por la recogida de residuos sólidos urbano, tras la sentencia que ha tumbado la misa tasa del Ayuntamiento de Madrid (que se puede recurrir).

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La tranquilidad que se respira en Cala d’Hort por el cierre del aparcamiento al no alcanzar un acuerdo la propiedad y el Ayuntamiento de Sant Josep para su explotación esta temporada. El año pasado fue gestionado por el municipio. «Desde que cerraron el parking, se nota que hay menos gente», lamentan los responsables de los negocios de esta zona del litoral.