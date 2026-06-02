El Govern responsabiliza al PSOE del bloqueo de la reforma de la Ley de Costas que reclama Formentera

El conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, ha defendido este martes en el pleno del Parlament la necesidad de modificar la Ley de Costas para dar respuesta a una de las principales reclamaciones de Formentera: conseguir un deslinde justo del litoral. Lafuente acusa directamente a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, expresidenta del Govern, de no querer tramitar esta modificación, que según ha denunciado permanece "parada" en la Mesa del Congreso por decisión de la dirigente socialista.

El conseller critica además que, de forma paralela, se tramite una modificación del reglamento que, según ha indicado, vuelve a incluir aspectos que los vecinos afectados habían logrado paralizar en el Tribunal Supremo. En este sentido, ha lamentado que el PSOE mantenga posiciones distintas según el ámbito institucional. "Tenemos una izquierda y un PSOE que en Formentera dice una cosa y en el Congreso, lo contrario", señala.

Formentera reclama soluciones para una cuestión histórica

La intervención de Lafuente se ha producido en respuesta al diputado del Grupo Mixto Llorenç Córdoba, quien ha preguntado al conseller si es aceptable que, tras tres años del pacto de investidura, Formentera siga sin soluciones concretas sobre la delimitación del litoral.

Córdoba recuerda que se trata de una cuestión histórica "muy importante" para la isla, ya que afecta a familias, actividades vinculadas a la costa y a la economía insular. También señala que la presidenta del Govern, Marga Prohens, se comprometió a impulsar las acciones y reclamaciones necesarias para avanzar hacia un deslinde justo.

El diputado reconoce que se trata de un asunto complejo, al intervenir competencias estatales, aunque remarca que esa complejidad ya existía cuando se asumieron los compromisos. "Soy consciente de que es una cuestión compleja e intervienen competencias estatales, pero esta complejidad ya existía", insiste.

Por su parte, Lafuente recuerda que hace dos semanas el Congreso aprobó una moción para defender que se siga adelante con la modificación de la Ley de Costas. Sin embargo, reitera en que el principal obstáculo es político. "Existe un problema, que se llama Partido Socialista en Madrid y en Baleares, que dicen una cosa y hacen lo contrario", concluye.