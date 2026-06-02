Juicio a un joven por violar a una paciente sedada en el hospital Can Misses de Ibiza

La Fiscalía pide una condena de 14 años de prisión para un joven extranjero acusado de violar a una paciente que estaba sedada en el hospital Can Misses de Ibiza. El sospechoso, que estaba también ingresado, se coló en la habitación de la víctima y aprovechó que estaba profundamente dormida para penetrarla. El ministerio público considera responsable civil subsidiario al Ib-Salut por la falta de medidas de seguridad y vigilancia, pese a que el acusado ya había causado problemas horas antes de la violación. La Audiencia Provincial tiene previsto celebrar el próximo jueves una vista previa del juicio.

Los hechos ocurrieron el 18 de marzo de 2025. El acusado, un joven de 25 años que está diagnosticado de esquizofrenia, estaba interno en la Unidad de Hospitalización Breve de Salud Mental de Can Misses. También estaba ingresada una mujer de 59 años, que llevaba seis días hospitalizada debido a un cuadro de desorientación vinculado a un síndrome de abstinencia del alcohol.

La Fiscalía relata en su escrito de conclusiones provisionales que esa tarde, después de la comida, el joven mostró una "conducta alterada e invasiva con otros pacientes". Se coló en varias habitaciones e incluso se duchó en una de ellas. Luego se acercó a la víctima para decirle cosas al oído. El personal del Can Misses lo descubrió, comprobó que presentaba una erección, y lo llevó a la habitación que tenía asignada. La paciente afectada mostró su malestar por lo ocurrido y pidió que la cambiaran de estancia para poder estar acompañada de otra persona y no dormir sola. Los sanitarios atendieron su petición y la llevaron a otra habitación.

El acusado, antes de la medianoche, se coló en ese cuarto. Aprovechó que la mujer dormía profundamente al estar bajo los efectos de un potente sedante, se tumbó sobre ella y la penetró. La víctima despertó y comenzó a decirle al joven que no quería mantener relaciones sexuales, pero el acusado siguió violándola. La paciente sufrió lesiones leves en los genitales a consecuencia de la agresión sexual. La acusación pública avala el relato de la mujer y precisa que cuando ocurrieron los hechos tenía un discurso "estructurado y coherente". Respecto al encausado señala que, pese a que tenía una sintomatología psicótica crónica, esta no afectaba a su capacidad de comprender la ilicitud de sus actos.

El ministerio público destaca, por otro lado, que a pesar del sistema de vigilancia por cámaras y de la presencia del personal sanitario, nadie detectó que el joven se colaba en la habitación de la víctima. También critica que, tras los incidentes protagonizados por el acusado aquella tarde, "no se había acordado ninguna medida de seguridad" respecto a él. De ahí que considere responsable civil subsidiario al Ib-Salut y a su compañía de seguros para hacer frente a la indemnización de 30.000 euros que solicita para la perjudicada.

Respecto del acusado, la Fiscalía pide que sea expulsado de España -donde no tiene ningún tipo de arraigo- cuando cumpla dos tercios de la pena impuesta y se le prohíba la entrada en el país durante una década.

Se a la cicunstancia de que el pasado mes de mayo un hombre, ajeno al centro hospitalario, se coló en una de las habitaciones del hospital y violó a una paciente.