El joven atropellado en la carretera de Ibiza a Sant Antoni ingresará en planta

El joven de 18 años atropellado durante la madrugada de este martes en la carretera de Ibiza a Sant Antoni ingresará en planta, según ha informado el Área de Salud de Ibiza y Formentera, tras haber ingresado en Urgencias debido a su gravedad. La víctima, de nacionalidad neozelandesa, resultó herida muy grave tras sufrir un atropello en esta vía, a la altura del polígono de Can Negre.

Según informó el SAMU 061, la central recibió el aviso a las 3.08 horas por un atropello grave. Tras la alerta, el servicio de emergencias movilizó una unidad de Soporte Vital Avanzado hasta el lugar del accidente.

Los sanitarios atendieron al joven y, tras su valoración, activaron el código politrauma debido a la gravedad de las lesiones. Además, la Central de Coordinación del SAMU 061 comunicó la situación al Hospital Can Misses para preparar la recepción del paciente.

En estado muy grave

Los equipos de emergencia trasladaron al herido al Hospital Can Misses, donde ingresó a las 4.16 horas en estado muy grave, según los datos facilitados inicialmente por el SAMU 061 y completados por el Área de Salud pitiusa.

Desde el Área de Salud de Ibiza y Formentera indicaron posteriormente que el joven permanecía en observación, “estable dentro de la gravedad”, en el servicio de Urgencias del centro sanitario ibicenco. La última actualización sanitaria apunta ahora a que el paciente ingresará en planta. Por el momento, no han trascendido las circunstancias en las que se produjo el atropello.