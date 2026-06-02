Iván Castro, director de Bienestar Social de Ibiza: "El foco no es solo la adicción a las drogas, es el uso de tecnología y el vapeo"

"En 2020 no se hablaba de tecnología y hoy, en 2026, a cualquier familia le preocupa mucho el uso de pantallas de sus hijos". Con esta frase, el director de Bienestar Social del Ayuntamiento de Ibiza, Iván Castro, ha resumido este martes el cambio de realidad que ha llevado al Consistorio a poner en marcha el nuevo Servicio Integral de Adicciones Municipal (SIAM). El recurso, presentado en el Centro de Creación Joven C19, estará gestionado por Proyecto Hombre y ha sido adjudicado por 249.861,02 euros. Su sede estará en el Centro Sociocomunitario Sa Miranda, aunque parte de las actuaciones con jóvenes y familias se desarrollarán también en el C19, definido por el concejal de Juventud, Manuel Jiménez, como "la casa de los jóvenes del municipio".

El SIAM supone la evolución del antiguo plan municipal de drogas, iniciado en 2005, hacia un servicio más amplio. "Hay una evolución muy significativa en el mundo de las adicciones, nuevos parámetros, nuevas situaciones", ha señalado Castro, quien ha explicado que el objetivo es "abordar de una forma integrativa todas las características que pueden estar en el ámbito de las adicciones".

Por su parte, la concejala de Bienestar Social, Lola Penín, ha defendido que se trata de "un proyecto muy necesario y muy esperado" y ha subrayado que servirá para prevenir tanto las adicciones vinculadas a sustancias como aquellas relacionadas con las nuevas tecnologías. "Creo que es la mejor manera para prevenir la adicción a la tecnología como cualquier adicción que pueda existir", ha señalado.

Jóvenes con problemas respiratorios y escuelas de verano libres de pantallas

El nuevo servicio no se centrará únicamente en el consumo de drogas. "Vamos a trabajar con conductas adictivas en general, puede ser a sustancias o adicciones conductuales”, ha explicado Castro. En este nuevo escenario, el Ayuntamiento sitúa entre las principales preocupaciones el uso abusivo de pantallas y el consumo de vapeadores entre la población joven."Otra demanda que tenemos es la del consumo de vaper, de gente joven con problemas respiratorios".

Entre los referentes es recurrente la demanda del "uso de pantallas" y por este motivo, Jimenez ha anunciado que "las escuelas de verano este año, estarán libres de teléfono". Además, ha explicado que tanto el personal del C19 como los trabajadores de las escuelas de verano serán formados para "detectar y dar apoyo a jóvenes que lo necesiten". Asimismo, el concejal ha defendido que el SIAM "hace falta para la orientación, detección y para la conducta de muchos jóvenes del municipio".

"No se dejará a nadie afuera"

El servicio trabajará principalmente con población de 6 a 21 años, aunque Castro ha aclarado que "no se dejará a nadie afuera" y que, si un caso no puede ser atendido directamente, se derivará al recurso adecuado. Proyecto Hombre asumirá el desarrollo del servicio con un equipo formado por una educadora social y una psicóloga a jornada completa. Su director terapéutico, Sergi Canal, ha señalado que la entidad llega "con muchas ganas de aportar desde nuestros 40 años de experiencia en atención de adicciones en las Islas Baleares".

Las cinco líneas del SIAM

El Servicio Integral de Adicciones Municipal ya se encuentra en marcha y se estructura en cinco líneas de actuación: prevención, ocio recreativo, asesoramiento, sensibilización e intervención en situaciones de exclusión social.

En prevención, Castro ha explicado que se trabajará "de forma coordinada con el ámbito de la prevención escolar, servicios del Consell, del Cepca y entidades del tercer sector". Uno de los espacios clave serán las escuelas de verano, con cerca de 900 niños y niñas inscritos. "Aquí tenemos una población para trabajar la prevención, que sean libres de tecnología", ha señalado y hace referencia a la importancia de no llevar telefonos a la colonias para que los niños conecten realmente con la actividad.

La segunda línea será el ocio recreativo, con actuaciones en espacios de ocio, discotecas y otros entornos juveniles mediante mesas informativas, una labor que ya se venía realizando desde el plan de drogas. La tercera serán las asesorías para jóvenes y familias en el C19: "Haremos las sesiones que sean necesarias", ha señalado Castro.

El director de Bienestar Social ha explicado que cualquier persona podrá acudir al servicio y que según el caso, será orientada hacia tratamiento, acompañamiento o asesoría. "La atención en las adicciones es totalmente individual", ha remarcado. Además, ha defendido que el C19 facilita el acceso de los jóvenes porque no se percibe como un espacio clínico, sino como un lugar de ocio y actividad.

La cuarta línea será la de sensibilización, que incluirá campañas, guías y formación para profesionales. Castro ha recordado que "el consumo de sustancias ya no figura entre los principales motivos de preocupación social como antes", y advierte que eso no implica dejar de trabajar en esta materia. Esta línea además contempla campañas de información y concienciación en los cines del municipio.

La quinta línea estará dirigida a la exclusión social, con continuidad a programas como 'Mujeres que florecen', orientado a mujeres en situación de calle con consumos y patologías asociadas. "Aquí hablamos de invisibilidad social y de asentamientos; en nuestras calles hay gente muy vulnerable", ha explicado Castro y afirma que en esta línea agrupa la implementación y desarrollo de acciones de prevención indicada orientadas a la reducción de daños y riesgos asociados a las conductas adictivas, como programas de intercambio de jeringuillas, kits de salud o talleres grupales, entre otras.

El SIAM incorporará además Tékne, "un modelo evaluativo europeo", según ha señalado Castro, para seguir criterios estándar de la Unión Europea y avanzar en sistemas de acreditación de los programas.