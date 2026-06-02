Ibiza y Formentera registran el menor paro en mayo de la serie histórica: "Quien quiere trabajar, trabaja"

El número de parados en las Pitiusas alcanzó en mayo su mínimo histórico para este mes dentro de la serie mensual por islas del Observatori del Treball del SOIB, disponible desde 2005. Según los datos facilitados por el Govern balear, Ibiza contabilizó 1.956 desempleados y Formentera, 62, lo que supone un descenso interanual del 5,2% y del 13,9%, respectivamente, respecto a mayo de 2025, cuando se registraron 2.063 parados en Ibiza y 72 en Formentera.

En el conjunto de Baleares, Formentera fue la isla que registró la bajada más intensa del paro en comparación con mayo del año pasado. Ibiza, en cambio, presentó el descenso más moderado. En Menorca, la caída interanual fue del 10,7%, mientras que en Mallorca se situó en el 6,8%.

Respecto al mes anterior, el paro también descendió en las dos islas pitiusas. En Ibiza, la variación mensual fue del -7,4%, mientras que en Formentera alcanzó el -17,3%.

Al valorar estos datos, la consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, destacó que la comunidad ha cerrado el mes de mayo con "plena ocupación". "Quien quiere trabajar, trabaja", subrayó este martes en una rueda de prensa convocada para analizar las cifras del mercado laboral.

La contratación baja en Ibiza y Formentera

El Govern también difundió los datos relativos a los contratos registrados durante el mes de mayo, tanto a escala autonómica como desglosados por islas. En Ibiza se contabilizaron 10.273 contratos, frente a los 10.611 registrados en mayo de 2025. Esto supone 338 contratos menos y una caída interanual del 3,2%.

La mayor parte de las contrataciones en Ibiza correspondió, una vez más, al sector servicios, con 9.210 contratos. Dentro de este ámbito, la hostelería concentró 5.246 contrataciones; el comercio, 1.024, y el resto de servicios, 2.940. En los demás sectores, se registraron 834 contratos en la construcción, 196 en la industria y 33 en la agricultura.

En mayo de 2025, Ibiza había sumado 10.611 contrataciones. De ellas, 9.711 correspondieron al sector servicios: 5.733 en la hostelería, 1.058 en el comercio y 2.920 en el resto de servicios. Además, se formalizaron 705 contratos en la construcción, 172 en la industria y 23 en la agricultura.

En Formentera, la contratación también descendió en términos interanuales, aunque de forma más acusada que en Ibiza. La isla registró en mayo 906 contratos, un 10,4% menos que en el mismo mes del año anterior, cuando se contabilizaron 1.011.

Del total de contratos firmados en Formentera en mayo de 2026, 873 correspondieron al sector servicios. Dentro de este ámbito, la hostelería concentró 665 contrataciones; el comercio, 76, y el resto de servicios, 132. Además, se registraron 30 contratos en la construcción, dos en la industria y uno en la agricultura.

En mayo de 2025, Formentera había registrado 975 contrataciones en el sector servicios, distribuidas entre la hostelería, con 745 contratos; el comercio, con 115, y el resto de servicios, también con 115. En los demás sectores, se contabilizaron 31 contratos en la construcción, tres en la industria y dos en la agricultura.

En cuanto a la tipología de los contratos, los indefinidos fueron ampliamente mayoritarios en ambas islas. En Ibiza, de los 10.273 contratos registrados en mayo, 9.228 fueron indefinidos y 1.045, temporales. En Formentera, de los 906 contratos contabilizados, 857 fueron indefinidos y 49, temporales.

Los datos reflejan así un mercado laboral marcado por el descenso del paro y el predominio de la contratación indefinida, aunque con una reducción del número total de contratos firmados respecto al mismo mes del año anterior.