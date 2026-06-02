Primer día de la PAU en Ibiza: Nuevas formas de detectar a los 'copiones', pero "no han ido a pillar"

"Estoy bastante feliz con lo que he hecho y con lo que ha entrado", asegura Mar Joan, alumna que ha superado el Bachillerato de Artes plásticas en la Escola d'Art de Ibiza. Sus palabras resumen la positividad generalizada de los alumnos que se encuentran este martes por la mañana ante el Recinto Ferial de Ibiza tras la primera prueba de la Prueba de Acceso de la Universidad (PAU), el examen de castellano.

Antoni Gamundí, jefe de expedición, coordinador de la prueba y el responsable de su buen funcionamiento, explica que un 96% del alumnado matriculado, 375 estudiantes de un total de 390, han acudido a la cita, además de "otra treintena más" que se han examinado en la sede de Universitat de les Illes Balears (UIB).

Qué cuentan los alumnos

Mar Joan explica que el temario del que les han examinado a ella y a los otros 389 alumnos incluía el poema de Pedro Salinas '¡Qué gran víspera el mundo!', y la novela 'Como agua para chocolate' de Laura Esquivel de la parte de literatura, además de "un par de preguntas de sintaxis, un comentario de texto y el análisis". Afirma que el tiempo le ha bastado para la prueba de artes, pero que el comentario de texto no lo ha contestado: "Si hubiese sabido hacerlo, me hubiese dado tiempo igual. El examen ha sido más asequible de lo que me esperaba". "Yo quiero hacer restauración de arte en Barcelona, si se puede", sostiene la joven.

Silvia Costa y Matilde de María son compañeras del instituto Sant Agustí que han hecho el Bachillerato de sociales y humanidades. "Se han portado bien", creen las dos. Costa comenta que literatura le ha ido "bastante bien", y considera que "no han ido a pillar": "Estamos tranquilas, hemos salido bien". De María, sobre si consideran que podrán sacar buena nota, dice: "Eso no se sabe, pero esperemos...". "Siempre hay que aspirar a lo más alto", añade su amiga. Costa quiere estudiar Magisterio y De María, Derecho para, en un futuro, poder trabajar en la isla.

Los 375 alumnos durante la prueba de acceso a la universidad en el Recinto Ferial. / Marcelo Sastre

Izan Román y Carlos Llull son dos alumnos de la Consolación que han superado el Bachillerato social. El examen les ha parecido "bien": "Bastante fácil, la verdad, el comentario de texto y la literatura asequible también... Se han portado muy bien, salía más o menos lo que nos esperábamos", explica Llull. "La profesora de castellano, Cati, nos ha preparado muy bien", elogia Román: "Todos los profesores en general nos han preparado muy bien". El examen que más miedo les da es el de matemáticas: "Somos de letras", bromea Llull, aunque Román añade que el que sea de tres a cinco de la tarde, "con todo el calor", no ayuda. Llull querría entrar al grado en Derecho y Román "tiraría por Marketing", y ambos, si se pueden, en Madrid.

"Sí, totalmente", contestan Aitor Quiles y Adrián Ribas, dos compañeros del instituto Sant Agustí que han estudiado el Bachillerato científico y explican que también les ha ido "bien" el examen de castellano: "Ha entrado 'Como agua para chocolate' que, como nos hemos leído el libro, pues bastante bien", aclara Quiles, aunque el artículo le pareció "bastante complicado". "Era un poco difícil porque veías cosas subjetivas, cosas objetivas, testimonios, datos reales... costaba, pero lo hemos sacado", sostiene Ribas. Ambos consideran que el examen era asequible: "Me lo esperaba peor", admite Quiles, que en un futuro querría estudiar Enfermería en Madrid. Su compañero Ribas espera estudiar Ingeniería Naval en Barcelona: "En Ibiza no puedo estudiar eso", aclara.

Carla Guasch ha superado el Bachillerato en el instituto Quartó des Rei de Santa Eulària y explica que el examen le ha ido "bien": "Iba un poco nerviosa, pero, al final, es como un examen de clase". Cree que la han preparado bien: "Llevamos haciendo esto todo el curso". Los exámenes que más le preocupan son el de filosofía y el de matemáticas: "En filosofía hay que ver cómo corrigen y mates... me da mucho miedo", admite. Aun así, escogió filosofía por encima de historia de España: "Me parece más ameno de estudiar, no se me da muy bien memorizar, yo soy más de entender, entonces filosofía me va mejor", considera. No sabe aún qué quiere estudiar: "Me he presentado a la PAU para tenerla, me gustaría ir a la universidad, pero no tengo muy claro qué carrera".

Una profesora reparte los exámenes de castellano entre los jóvenes. / Marcelo Sastre

Adrián Prats, del Quartó de Portmany, celebra el final del examen con vigor al lado de sus compañeros y de su profesora de castellano, Mar Calatayud, que les ha venido a visitar para ver qué tal les ha ido: "Me había preparado bastante el examen, había estudiado y venía confiado. Entraba todo lo que me sabía", comenta contento. Ha hecho una hora y media de examen "clavada" y quiere estudiar Ingeniería informática o Ingeniería física en Valencia. Para esta última necesita "un 12,4 aproximadamente".

La profesora Calatayud explica: "He venido a apoyarles, a verles, a darles fuerza y mucho ánimo, a decirles que estoy segura de que lo han hecho genial. Y bueno, ya me han contado que el primero ha sido este y que han salido muy contentos. Así que estoy temblando más que ellos de la emoción". Sobre lo que más le gusta de su trabajo explica que es "esto": "Venir a verlos y ver lo felices que están, que te abracen y te digan: 'gracias por confiar en nosotros' y 'nos ha salido bien'".

Los controles para ver si copian

"Funciona por un sistema de detección de radiofrecuencias, va pasando de manera aleatoria durante estos tres días. Esta mañana se ha pasado cuando hemos empezado y no ha habido ningún incidente", comenta Gamundí sobre el nuevo control que se ha implementado este año para evitar que los alumnos copien. Algunos de los alumnos sí que han visto como les pasaban una especie de máquina como "de detección de metales", mientras que otros aseguran haber visto sólo a los profesores vigilar.

Antoni Gamundí, coordinador de la UIB, en el Recinto Ferial tras la primera prueba. / Sergio G. Cañizares

Mar Joan es una de las que no ha notado mucho control: "Nos han dicho eso de que teníamos que dejar las bolsas separadas y los móviles apagados, pero no nos han hecho ninguna prueba ni han mirado si teníamos los móviles ni nada así". Tampoco han notado mucho control Adri Ribas y Aitor Quiles: "Bueno, se daban vueltas, a veces se paraban a tu lado... pero no mucho control, la verdad", explica Quiles.

Silvia Costa y Matilde de María sí que han presenciado más control: "Han insistido mucho, sobre todo con los móviles y eso. Han pasado con los detectores para ver que estuviese todo apagado y la verdad que han controlado muy bien. Nos habían avisado muchas veces, así que bien", considera Costa. También ha notado más control Carla Guasch: "Sobre todo con el tema de auriculares, relojes, móviles... Y sí que había bastante gente vigilando. Es un poco estricto y eso pone a una nerviosa, pero bueno, al final es normal".

Adrián Prats por su parte sostiene que no se ha fijado porque estaba pendiente de su examen, pero que los profesores "pasaban cada dos por tres por al lado y han pasado con un inhibidor". Izan Román y Carlos Llull explican que los profesores "estaban ahí" para vigilar que nadie copiara: "Hay mucha distancia también, es muy difícil. No lo hemos intentado tampoco, pero se van paseando, sí", ríe Llull.