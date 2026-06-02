El tiempo
Ibiza alcanza los 35,5 grados, la temperatura más alta del año en la isla
La jornada vuelve a dejar valores plenamente veraniegos en las Pitiusas
Sant Joan ha registrado este martes la temperatura más alta en lo que va de año en Ibiza. Según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la red social X, el municipio ha alcanzado los 35,5 grados (redondeado a 36 grados en el mapa de la Aemet).
La jornada ha vuelto a dejar valores plenamente veraniegos en las Pitiusas. Además de los casi 36 grados de Sant Joan, la Aemet ha registrado 32 grados en Sant Antoni y en Ibiza, 28 en Formentera y 27 en el aeropuerto de Ibiza.
El episodio de calor llega justo después de que Ibiza haya vivido esta madrugada su primera noche tropical del año, con 20 grados de mínima en Sant Antoni. En el resto de estaciones de la isla, las mínimas se quedaron por debajo de ese umbral, aunque con valores suaves.
Formentera también ha registrado dos noches tropicales consecutivas, entre el lunes y el martes, con mínimas de 20 grados.
La Aemet prevé para este miércoles una bajada de las temperaturas en Ibiza, después de varios días de calor intenso. De cara al viernes, la previsión apunta además a lluvias desde la medianoche hasta el mediodía.
- Juan Cardona Torres, vecino de Ibiza: 'Los ibicencos de cuna hemos vivido en un paraíso y ahora esto es poco menos que un campo de concentración
- Vimos una serpiente nadando desde Ibiza a la islita de la Xanga', Juan, monitor de kayak, relata el encontronazo en el mar
- Ibiza tendrá vuelos directos a 75 destinos este verano: esta es la lista completa por países
- Alarma por un incendio en Ibiza: los bomberos tratan de sofocarlo por tierra y aire
- Tres horas de cola tras aterrizar en el aeropuerto de Ibiza: “Es lo peor que he visto en 15 años"
- La propietaria del ‘parking’ de Cala d’Hort en Ibiza: “Sólo quiero que todo fluya, sentarnos con el Ayuntamiento y llegar a un acuerdo”
- Vecinos de un barrio de Ibiza denuncian su aislamiento por culpa de las obras y un camino recién vallado: 'Aquí hay un incendio y nos dejan cerrados a todos
- Un retrato de Hitler en el despacho del jefe de la Policía de Ibiza que firmó la orden de deportación de judíos alemanes