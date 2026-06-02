Ibiza alcanza los 35,5 grados, la temperatura más alta del año en la isla

Sant Joan ha registrado este martes la temperatura más alta en lo que va de año en Ibiza. Según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la red social X, el municipio ha alcanzado los 35,5 grados (redondeado a 36 grados en el mapa de la Aemet).

La jornada ha vuelto a dejar valores plenamente veraniegos en las Pitiusas. Además de los casi 36 grados de Sant Joan, la Aemet ha registrado 32 grados en Sant Antoni y en Ibiza, 28 en Formentera y 27 en el aeropuerto de Ibiza.

El episodio de calor llega justo después de que Ibiza haya vivido esta madrugada su primera noche tropical del año, con 20 grados de mínima en Sant Antoni. En el resto de estaciones de la isla, las mínimas se quedaron por debajo de ese umbral, aunque con valores suaves.

Mapa de las temperaturas máximas de la Aemet. / Aemet

Formentera también ha registrado dos noches tropicales consecutivas, entre el lunes y el martes, con mínimas de 20 grados.

La Aemet prevé para este miércoles una bajada de las temperaturas en Ibiza, después de varios días de calor intenso. De cara al viernes, la previsión apunta además a lluvias desde la medianoche hasta el mediodía.