"Ibiza se acerca al límite": expertos alertan de un colapso habitacional y exigen medidas urgentes

La crisis de acceso a la vivienda ya no representa un problema aislado en Ibiza. Arquitectos, ingenieros, juristas y representantes del ámbito judicial coinciden en que la isla afronta un desafío estructural que afecta al mercado residencial, a los servicios públicos y a la sostenibilidad del modelo económico. Esa fue la principal conclusión del debate organizado por ConstruNews el pasado jueves, que reunió a varios especialistas para analizar el presente y el futuro de la isla desde una perspectiva multidisciplinar.

La mesa, moderada por Xavier Jiménez Sama, director de ConstruNews, contó con la participación de Antonio Calvo Mínguez, cofundador del Ibiza Observatorio de Edificación; David Berlanga, presidente de la Delegación en Ibiza y Formentera del Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales; Jordi Carreño, arquitecto del estudio Vila 13; Mabel Navarro, abogada especializada en Derecho Administrativo y Urbanístico de SMP Abogados, y Sergio González Malabia, presidente del Tribunal de Instancia de Ibiza.

Los datos que sirvieron de punto de partida reflejan la magnitud del problema. Ibiza ha incorporado 23.000 nuevos residentes en la última década, mientras cerca de 32.000 personas viven en situación de vulnerabilidad o precariedad, según cifras recogidas por Cáritas. A ello se suma la llegada anual de unos 30.000 trabajadores de temporada, según cálculos del Consell Insular de Ibiza, que compiten por un parque de vivienda cada vez más escaso.

La vivienda vacía entra en el centro del debate

Antonio Calvo situó el problema en la falta de gestión del parque residencial existente. "La población real se ha triplicado en las últimas décadas y la isla está completamente colapsada en recursos hídricos y en gestión de residuos. Nadie actúa sobre las 15.000 viviendas vacías que existen mientras se insiste solo en construir más", afirmó. El experto añadió que "conviven viviendas de superlujo con una exclusión social nunca vista y la administración no ha creado un gabinete de crisis permanente".

El cofundador del Observatorio defendió además medidas de intervención pública. "La administración debe activar herramientas fiscales y regulatorias como recargos a la vivienda vacía y mecanismos de control del aforo de la isla en función de su capacidad real de agua, energía y residuos", señaló.

Por su parte, Mabel Navarro coincidió en la importancia de la regulación, aunque con matices jurídicos. "La normativa urbanística ordena el territorio y protege el suelo rústico, pero el sistema actual no responde a las necesidades reales de acceso a la vivienda en plazos razonables", explicó. También advirtió de que "desde que se inicia un planeamiento hasta que se materializa la vivienda pasan demasiados años".

Una normativa que ordena, pero no resuelve

Jordi Carreño analizó el origen del problema desde la planificación territorial. "Durante décadas se protegió el territorio de forma ejemplar, pero no se pensó dónde viviría la población que sostiene la economía de la isla", afirmó.

También criticó errores en el modelo turístico al señalar que "el salto de hoteles de tres a cinco estrellas multiplicó la necesidad de mano de obra sin prever su alojamiento". El arquitecto añadió que algunas decisiones urbanísticas agravaron la crisis. "Las ordenanzas que obligaban a construir solo viviendas grandes han generado el efecto contrario al deseado, porque han favorecido la aparición de infraviviendas compartidas ante la falta de alternativas", explicó.

Infraestructuras al límite

David Berlanga centró su intervención en el déficit de planificación técnica. "El reto no consiste solo en resolver los problemas actuales, sino en diseñar cómo va a sostener la isla dentro de 10 o 25 años en agua, energía y residuos", afirmó. El ingeniero reclamó "microdesaladoras, reutilización total de aguas residuales y redes eléctricas preparadas para la electrificación del transporte".

También advirtió de un déficit estructural de planificación. "Seguimos gestionando con soluciones de emergencia problemas que debieron calcularse hace décadas cuando se dimensionaron las infraestructuras", indicó.

La burocracia, otro obstáculo para la vivienda

La lentitud administrativa también ocupó un lugar central en el debate. Jordi Carreño recordó que "una licencia de obras en Ibiza tarda de media dos años y ocho meses, lo que bloquea cualquier capacidad de respuesta del sector privado".

Antonio Calvo añadió que la inestabilidad normativa agrava la situación. "Cada semana cambian normas, se corrigen errores o se modifican artículos, lo que hace imposible trabajar con seguridad técnica", señaló.

Desde el ámbito jurídico, Mabel Navarro insistió en la necesidad de simplificación. "La coexistencia de múltiples normas entre administraciones genera inseguridad jurídica y dificulta la viabilidad de los proyectos", explicó.

En la fase final del debate, los participantes coincidieron en la necesidad de un acuerdo global: "Ibiza necesita un pacto que integre vivienda, infraestructuras, seguridad jurídica y planificación realista". La conclusión de los expertos señala que la isla dispone de "margen de actuación", pero el tiempo para corregir el rumbo se reduce de forma acelerada.