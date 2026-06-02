Sucesos
En estado muy grave un neozelandés de 18 años tras ser atropellado en la carretera de Sant Antoni
Los servicios de emergencia activaron el código politrauma para atender a la víctima
Un joven de Nueva Zelanda de 18 años de edad ha resultado herido muy grave tras sufrir un atropello durante la madrugada de este martes en la carretera de Ibiza a Sant Antoni, a la altura del polígono de Can Negre.
Según ha informado el SAMU 061, la central recibió el aviso a las 03.08 horas por un atropello grave en esta vía. Tras la alerta, el servicio de emergencias movilizó una unidad de Soporte Vital Avanzado hasta el lugar del accidente.
Los sanitarios atendieron a la víctima y, tras su valoración, activaron el código politrauma debido a la gravedad de las lesiones. Además, la Central de Coordinación del SAMU 061 comunicó la situación al Hospital Can Misses para preparar la recepción del paciente.
Los equipos de emergencia lo trasladaron al Hospital Can Misses, donde ingresó a las 4.16 horas en estado muy grave, según los datos facilitados por el SAMU 061 y completados por el Área de Salud pitiusa (Asef). Por el momento, no han trascendido las circunstancias en las que se produjo el atropello.
Desde Asef añaden que el joven está en observación, "estable dentro de la gravedad" en el servicio de Urgencias del centro sanitario ibicenco.
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