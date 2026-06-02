Sucesos
Detenido un hombre en Sant Josep con 42 botellas de gas de la risa listas para la venta
No pudo justificar la procedencia de las botellas y fue arrestado por presunta distribución ilegal de la sustancia
La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 42 años y nacionalidad británica como presunto autor de un delito contra la salud pública en Sant Josep, tras localizar en su vehículo 42 botellas de óxido nitroso destinadas presuntamente a su distribución ilícita. Los hechos tuvieron lugar a las 20.40 horas de este lunes, durante un dispositivo preventivo contra la delincuencia establecido por agentes de la Guardia Civil en el municipio.
Durante la inspección de un vehículo, los agentes identificaron a su conductor y comprobaron que llevaba siete cajas de gran tamaño en los asientos traseros. En su interior hallaron un total de 42 botellas de óxido nitroso, además de distintos elementos relacionados con su consumo, entre ellos boquillas y globos.
Tras las comprobaciones oportunas, los agentes verificaron que el conductor no podía justificar ninguna actividad comercial o profesional vinculada a estos productos, un indicio de una posible actividad de distribución o venta ilegal de esta sustancia para su uso como estupefaciente para inhalar el producto. Esta práctica puede acarrear riesgos para la salud. Ante esta situación, la Guardia Civil detuvo al hombre como presunto responsable de un delito contra la salud pública e intervino el material.
La Guardia Civil recuerda que la tenencia de drogas en espacios públicos "constituye una infracción grave según la Ley de Seguridad Ciudadana, incluso cuando su destino sea el consumo propio". Estas conductas pueden acarrear sanciones económicas y, en determinados casos, derivar en responsabilidades penales cuando existen indicios de tráfico o distribución de sustancias.
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