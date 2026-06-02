El centro de interpretación del río de Santa Eulària cierra tres meses por obras de mejora y mantenimiento

El Centro de Interpretación del Río de Santa Eulària, Can Planetes, permanecerá cerrado durante los meses de verano para acometer diversas obras de mejora y mantenimiento en este espacio patrimonial.

Las actuaciones previstas tendrán una duración aproximada de tres meses y se centrarán, entre otros trabajos, en la sustitución de los revestimientos de los muros interiores y exteriores, con el objetivo de renovar los acabados deteriorados, mejorar la conservación del conjunto y preservar sus valores patrimoniales.

Además, se llevará a cabo la reparación de las fugas de agua del canal de es Molins, una intervención que actuará sobre los puntos en los que se producen pérdidas para garantizar el correcto funcionamiento de esta infraestructura histórica. Con estos trabajos se busca evitar daños derivados de la humedad y asegurar su adecuada conservación a largo plazo.

El proyecto también incluye mejoras en la musealización del espacio, mediante la actualización de los recursos expositivos e interpretativos. La finalidad es ofrecer una experiencia más completa, accesible y comprensible a los visitantes.

Estas actuaciones permitirán preservar de forma adecuada el patrimonio vinculado al río de Santa Eulària y facilitar una mejor interpretación de su valor histórico y cultural, así como de su importancia en el desarrollo agrícola del municipio.