Los Beckham revolucionan el puerto de Ibiza con su yate de lujo

La visita de David y Victoria Beckham a Ibiza y Formentera ha vuelto a situar a las Pitiusas en el foco de la prensa internacional y de las redes sociales. La cuenta @morethanibiza ha compartido un vídeo en el que se observa a un gran número de personas reunidas en el puerto de Ibiza, atraídas por la presencia de la conocida familia británica a bordo de un yate de lujo amarrado en la zona de la Marina.

Según el texto publicado en esta cuenta, los Beckham habrían sido vistos durante las últimas horas entre Ibiza y Formentera, acompañados por dos de sus hijos, Romeo y Harper. La publicación asegura, además, que el barco en el que se encontraban, valorado en unos 18 millones, "no pasó precisamente desapercibido" durante su estancia en el puerto ibicenco.

La escena generó una notable expectación entre residentes, turistas y curiosos, que se acercaron a la zona para intentar ver de cerca a una de las familias más mediáticas del mundo. En las imágenes, se aprecia cómo el paso de los Beckham por Ibiza convirtió un momento aparentemente discreto de sus vacaciones en todo un fenómeno viral.

Los Beckham y Baleares

Los Beckham mantienen desde hace años una estrecha relación con Baleares, donde suelen disfrutar de escapadas marcadas por la navegación, la privacidad y el ambiente mediterráneo. Su estancia familiar estos días por Ibiza y Formentera ha sido recogido por la publicación de imágenes en diferentes medios.

La presencia de rostros conocidos en Ibiza no es una novedad, pero pocas visitas generan tanta atención como la de David y Victoria Beckham.