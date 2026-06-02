Tania Marí, alcaldesa de Sant Joan, advierte: "No queremos un circuito de motos náuticas en Portinatx ni en es Canaret"

El Ayuntamiento de Sant Joan ha manifestado su "rechazo absoluto" al proyecto promovido por la empresa privada Cruceros Playa den Bossa SL para implantar un circuito de motos náuticas en Portinatx y ha anunciado que presentará alegaciones e informes técnicos y jurídicos contra una propuesta que considera "totalmente incompatible" con la protección ambiental, paisajística y acústica del litoral del municipio.

El proyecto, adelantado por Diario de Ibiza y cuya solicitud de autorización de ocupación del dominio público marítimo-terrestre ha sido sometida a información pública por parte de la Dirección General de Costas y Litoral, prevé la creación de un circuito de 62.500 metros cuadrados delimitado por boyas a 500 metros de la costa, frente a es Canaret, así como la organización de excursiones con motos acuáticas entre este punto del litoral y la punta des Moscarter. El expediente informa de un circuito de motos náuticas en Portinatx durante las temporadas 2026-2029. La zona afectada se encuentra en un entorno integrado en la Red Natura 2000 y declarado Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA).

Opsicion "firme y contundente"

Ante esta propuesta, el Ayuntamiento ha querido dejar claro que su posición es "firme y contundente" y que Sant Joan está "absolutamente en contra" de la implantación de esta actividad en el litoral de Portinatx y, especialmente, en un entorno de alto valor ambiental, paisajístico y natural como es la zona de es Canaret.

El Consistorio considera que un circuito de motos náuticas resulta "totalmente incompatible" con el modelo de protección, conservación y respeto al entorno que defiende el municipio. Según sostiene el Ayuntamiento, el norte de Sant Joan constituye uno de los espacios "más singulares y mejor conservados de Ibiza" y su preservación debe situarse por encima de cualquier iniciativa privada que pueda generar impactos negativos sobre el medio marino, la fauna, las aves protegidas, el paisaje, la tranquilidad de los vecinos y la calidad de la experiencia de quienes visitan la zona.

Desde el Ayuntamiento recuerdan que la apertura del trámite de información pública responde al procedimiento administrativo correspondiente tras la solicitud realizada por la empresa ante la administración competente. No obstante, el Consistorio subraya que el hecho de que el proyecto se encuentre en exposición pública no implica conformidad alguna por parte de la institución municipal.

En este sentido, el Ayuntamiento de Sant Joan anuncia que ya está trabajando para presentar las alegaciones pertinentes, así como los informes técnicos y jurídicos necesarios, con el objetivo de trasladar de manera formal y argumentada su oposición a esta iniciativa ante la Dirección General de Costas y Litoral y ante todas las administraciones competentes.

La alcaldesa

La alcaldesa de Sant Joan, Tania Marí, subraya que "la posición del Ayuntamiento es clara: no queremos un circuito de motos náuticas en Portinatx ni en el entorno des Canaret. Este proyecto no encaja con el modelo de municipio que defendemos ni con la protección que merece nuestro litoral".

Marí señala que "Sant Joan no puede permitir que uno de sus principales valores, que es precisamente la conservación de su entorno natural y paisajístico, se vea amenazado por actividades que pueden generar ruido, presión sobre el medio marino y alteraciones en una zona especialmente sensible".

Asimismo, la alcaldesa remarca que "el Ayuntamiento utilizará todos los instrumentos administrativos a su alcance para oponerse a esta propuesta. Presentaremos alegaciones y los informes necesarios para dejar constancia de nuestro rechazo y defender los intereses generales del municipio".

El Ayuntamiento insiste en que Portinatx, es Canaret y, en general, el litoral norte de Sant Joan deben seguir siendo espacios vinculados a la tranquilidad, la sostenibilidad, la protección del medio ambiente y el respeto al paisaje. Por ello, el equipo de gobierno, del PP, considera que la implantación de un circuito de motos náuticas supone una actividad contraria a estos principios y al modelo de municipio que se quiere consolidar.

La oposición también del PSOE

La oposición municipal se produce después de que el PSOE de Sant Joan exigiera al PP que detuviera de manera inmediata el proyecto y reclamara a Tania Marí que se posicionara de forma clara en contra de la iniciativa. El portavoz socialista en el Ayuntamiento, Pep Torres Peret, calificó la propuesta de "auténtica barbaridad ambiental" y advirtió de que "es incomprensible que, en un momento en que Ibiza sufre problemas evidentes de saturación, todavía haya quien piense que la solución es introducir más actividades motorizadas y más ruidos en una de las zonas mejor conservadas de nuestro litoral".

Torres remarcó también que "el norte de Ibiza es precisamente uno de los principales valores diferenciales que ofrece nuestro municipio y su preservación es esencial tanto desde el punto de vista ambiental como paisajístico”, motivo por el que consideró “totalmente incompatible la promoción de un modelo basado en la conservación con la implantación de un circuito de motos acuáticas en una zona protegida por su biodiversidad”.

El PSOE mostró asimismo su preocupación por los posibles impactos sobre la fauna marina y las aves protegidas, así como por los efectos sobre la tranquilidad de un entorno que, según la formación, residentes y visitantes valoran precisamente por su carácter natural y alejado de la masificación. “Tania Marí se tiene que mover ante una amenaza de estas características, que solo busca rentabilidad económica a costa de nuestro patrimonio natural”, afirmó Torres.

Finalmente, el portavoz socialista exigió que el PP se posicionara de manera clara: "Es Canaret y el norte de Sant Joan no pueden convertirse en un parque temático de motos acuáticas. El futuro del municipio pasa por proteger aquello que nos hace únicos, no por degradarlo".