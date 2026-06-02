Luz verde al Ayuntamiento de Ibiza para usar 50 millones de euros del remanente en políticas de vivienda

El Ayuntamiento de Ibiza podrá utilizar su superávit y los remanentes de tesorería para inversiones en vivienda durante los próximos ejercicios, según ha informado este martes el Consistorio tras conocer la decisión del Consejo de Ministros a través de un comunicado remitido por la Delegación del Gobierno. Esta cantidad asciende a 50 millones de euros, según anunció el año pasado el alcalde, Rafael Triguero.

El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta del Ministerio de Hacienda, un Real Decreto-ley para actualizar las entregas a cuenta correspondientes a 2026 que reciben del sistema de financiación las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla. La norma incluye como novedad un régimen excepcional para que las entidades locales puedan emplear su superávit y remanentes en Inversiones Financieramente Sostenibles, con especial aplicación en materia de vivienda.

Según la información trasladada por la Delegación del Gobierno, los ayuntamientos podrán utilizar, además del superávit de 2025, los correspondientes a 2026, 2027, 2028 y 2029 para inversiones financieramente sostenibles en vivienda.

El alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, ya había elevado esta petición al Consell de Alcaldes en junio de 2025 para solicitar al Gobierno central que permitiera a los ayuntamientos destinar estos fondos a políticas de vivienda, al considerar que el acceso a una casa es el principal problema de los vecinos.

Tras conocer la decisión del Consejo de Ministros, Triguero ha valorado la medida como una “buena noticia” para la ciudad. “Es una petición que habíamos hecho, y una buena noticia para los vecinos que nos hayan escuchado. El acceso a la vivienda sigue siendo el principal problema de los vecinos de Ibiza a día de hoy, y todo lo que hagamos es poco para tratar de ayudar a mejorar esa situación”, ha señalado.

El alcalde ha añadido que el Ayuntamiento continuará impulsando medidas para reducir este problema. “Seguiremos trabajando e impulsando todas las medidas posibles para seguir reduciendo este problema y construir entre todos un plan de futuro en nuestra ciudad para nuestros vecinos y jóvenes”, ha afirmado.