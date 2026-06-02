El truco definitivo para aprovechar al máximo la Selectividad en Ibiza

La Selectividad (PAU) 2026 está a la vuelta de la esquina. Los próximos días 2, 3 y 4 de junio se reunirán los estudiantes de segundo de Bachillerato de las Islas Baleares para afrontar las pruebas de acceso a la universidad. Como no puede ser de otro modo, Autoescuela Residencial, en Ibiza, volverá a premiar el esfuerzo de los jóvenes multiplicando la nota de selectividad por diez y convirtiendo la cifra resultante en un descuento a aplicar en la matrícula del permiso de conducir que escojan.

El primer paso hacia la independencia al volante en Ibiza

Una de las pruebas académicas más importantes en la vida de los estudiantes son los exámenes de Selectividad, conocidos actualmente como Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU). Para muchos jóvenes de Ibiza, estas pruebas no solo representan el acceso a la universidad o a futuros estudios superiores, sino también el inicio de una nueva etapa marcada por una mayor independencia, nuevas responsabilidades y, en muchos casos, la necesidad de obtener el permiso de conducir.

Consciente de ese momento clave, Autoescuela Residencial, la escuela de conducción número uno de Ibiza y la cuarta de Baleares en número de aprobados, ha vuelto a lanzar una de sus campañas más conocidas y esperadas entre los jóvenes: convertir la nota de Selectividad en un descuento directo para obtener el carnet de conducir.

El esfuerzo tiene recompensa en Autoescuela Residencial, en Ibiza. / Toni Escobar

El funcionamiento es sencillo: el alumno únicamente debe acudir a la autoescuela con su nota oficial sobre 10 y esa cifra se multiplica automáticamente por diez para transformarse en euros de descuento aplicables a la matrícula de distintos permisos de conducción. La campaña es válida para los permisos más demandados por los jóvenes de la isla: el permiso B de coche y los permisos A1 y A2 de motocicleta, una opción especialmente popular en Ibiza debido a la movilidad urbana y las características de la isla.

Una promoción pensada para los estudiantes y para sus familias en Ibiza

En Ibiza, contar con carnet y vehículo propio sigue siendo un factor decisivo para acceder al mercado laboral, desplazarse entre municipios o compaginar estudios, trabajo y vida social. Especialmente durante la temporada turística, disponer de movilidad propia se convierte en una ventaja prácticamente imprescindible para muchos jóvenes.

Aprovechar el verano para obtener el permiso de conducir es una opción muy recomendable para los jóvenes en Ibiza. / Toni Escobar

Desde la dirección de la autoescuela explican que la intención de la campaña es doble: por un lado, reconocer el esfuerzo académico de los estudiantes tras meses de preparación intensa y por otro, facilitar económicamente el acceso a la formación vial en un contexto donde muchas familias realizan un importante esfuerzo económico. La promoción se aplica además sobre cualquiera de las promociones vigentes que tenga activas la autoescuela en su folleto en ese momento, lo que incrementa todavía más el ahorro final para el alumno.

La autoescuela con más aprobados de Ibiza

Autoescuela Residencial lleva años consolidándose como el centro de formación vial más reconocido de la isla. Según datos de la Dirección General de Tráfico se sitúa como la autoescuela número uno de Ibiza en número de alumnos aprobados y la cuarta de Baleares. Ese posicionamiento no es casual, la empresa cuenta actualmente con un amplio equipo humano compuesto por 14 profesores y profesoras especializados en formación vial y 4 secretarias encargadas de la atención al alumnado y la gestión administrativa. La combinación de experiencia, metodología adaptada y exclusiva con el estudiante ha convertido a la autoescuela en una referencia para varias generaciones de ibicencos.

Además, uno de los aspectos que más valoran actualmente los alumnos es la posibilidad de elegir entre vehículos manuales y automáticos, una tendencia que ha crecido notablemente en los últimos años y que cada vez tiene mayor demanda entre quienes buscan una conducción más cómoda y adaptada a los nuevos modelos de movilidad.

En Autoescuela Residencial disponen de vehículos automáticos, cada vez más solicitados por los alumnos de Autoescuela Residencial. / TONI ESCOBAR

De hecho, en Autoescuela Residencial, conociendo este gran impacto y después de los resultados tan positivos que han tenido con la incorporación de su primer coche automático, el Seat Mii eléctrico, acaban de incorporar a su flota un segundo coche de cambio automático para ampliar así la oferta de clases prácticas disponibles. En este caso, se trata de un Renault Twingo, también un vehículo de dimensiones reducidas y múltiples ayudas a la conducción que facilitarán mucho el manejo y la obtención del permiso.

El carnet, uno de los grandes objetivos tras terminar Bachillerato

Cada año, tras finalizar la Selectividad (PAU), cientos de jóvenes en Ibiza aprovechan el verano para comenzar el proceso de obtención del permiso de conducir. Para muchos estudiantes, el carnet representa más que un trámite administrativo: simboliza libertad, independencia y acceso a nuevas oportunidades. Muchos alumnos quieren aprovechar el verano antes de irse a estudiar fuera o antes de empezar a trabajar. En una isla donde las distancias, los horarios y la oferta de transporte público pueden condicionar la vida diaria, disponer de carnet de conducir se ha convertido prácticamente en una herramienta imprescindible para la autonomía personal.

Todo listo para sacarte el carnet de conducir en Ibiza. / Toni Escobar

La promoción también incluye los permisos A1 y A2 de motocicleta, una opción que continúa ganando popularidad en Ibiza. La demanda del carnet A1 que puede obtenerse desde los 16 años ha crecido especialmente entre estudiantes y jóvenes trabajadores. Desde la autoescuela destacan que muchos alumnos combinan actualmente la preparación del carnet de moto con la posibilidad de obtener también el permiso de coche ya que jóvenes que todavía no tengan los 18 años pueden ir avanzando la parte teórica a través del permiso A1 y después pasar a las prácticas del permiso B de coche y examinarse del práctico una vez alcanzada la mayoría de edad.

Un premio al esfuerzo académico

La campaña de Selectividad (PAU) busca también lanzar un mensaje positivo hacia el esfuerzo y la constancia académica. En una época donde muchos jóvenes viven semanas de enorme presión debido a los exámenes de acceso universitario, iniciativas de este tipo intentan introducir un componente motivador y cercano. La iniciativa ha ido ganando notoriedad con el paso de los años y numerosos alumnos comparten posteriormente sus descuentos y experiencias en redes sociales o en reseñas de Google, convirtiendo la campaña en una de las más reconocibles entre los jóvenes de Ibiza.

En Autoescuela Residencial quieren ayudar a los jóvenes a sacarse el carnet de conducir en Ibiza de forma más económica. / Toni Escobar

Durante las jornadas de selectividad miles de estudiantes de las islas se examinarán de materias troncales y específicas que determinarán buena parte de su futuro académico. Una vez publicadas las calificaciones oficiales, los alumnos podrán acudir directamente a la autoescuela para beneficiarse de la promoción presentando su nota final sobre 10. La campaña estará disponible por tiempo limitado tras la publicación de resultados hasta el 30 de septiembre de 2026.

Mientras miles de jóvenes ultiman sus apuntes y se preparan para afrontar la Selectividad - PAU 2026, algunos ya saben que una buena nota puede traer consigo una recompensa adicional: acercarse un poco más a esa independencia que representa sentarse por primera vez al volante. Este verano, en Ibiza, ese esfuerzo académico se transformará directamente en descuentos para sacarse el carnet de conducir en Autoescuela Residencial.