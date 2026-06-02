Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Turismo en Santa EulàriaPlayas de IbizaCampos de boyasAccidente Sant Antoni
instagramlinkedin

Tradiciones

La artesanía tradicional ibicenca cobra vida en los cursos impulsados por el Consell de Ibiza

Más de 300 personas participan en los talleres culturales

Taller de cerámica en la Escola d'Arts de Ibiza.

Taller de cerámica en la Escola d'Arts de Ibiza. / Consell de Ibiza

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción Digital

Ibiza

La consellera ibicenca de Promoción Económica, Maria Fajarnés, visitó la pasada semana los talleres de los cursos de patronaje y confección y de artesanía tradicional impulsados por el Consell Insular.

Durante la visita, la consellera conoció de primera mano la evolución de los distintos cursos y habló con los alumnos sobre la formación recibida y los trabajos realizados durante los últimos meses.

Taller de artesanía.

Taller de artesanía. / Consell de Ibiza

Los cursos de patronaje y confección han contado con seis grupos formativos correspondientes a los niveles inicial, avanzado I, avanzado II y avanzado III, que han registrado un total de 102 solicitudes.

Por su parte, los cursos de artesanía tradicional incluyeron diez acciones formativas dedicadas a disciplinas como el encordado de sillas, los mantones, la ropa tradicional, las alpargatas, las fibras naturales, el esparto crudo, la cerámica, la cosmética natural, la cuchilla y el esparto picado, con 235 solicitudes registradas.

Noticias relacionadas y más

Taller patronaje en la Escola d'Arts.

Taller patronaje en la Escola d'Arts. / Consell de Ibiza

Según ha señalado la institución ibicenca, estas acciones formativas, que ya han finalizado, han despertado un "notable interés" entre la ciudadanía. Además, apuntan que contribuyen a la preservación de los oficios tradicionales y del patrimonio cultural ibicenco, así como a la adquisición de nuevos conocimientos y competencias profesionales.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Juan Cardona Torres, vecino de Ibiza: 'Los ibicencos de cuna hemos vivido en un paraíso y ahora esto es poco menos que un campo de concentración
  2. Vimos una serpiente nadando desde Ibiza a la islita de la Xanga', Juan, monitor de kayak, relata el encontronazo en el mar
  3. Ibiza tendrá vuelos directos a 75 destinos este verano: esta es la lista completa por países
  4. Alarma por un incendio en Ibiza: los bomberos tratan de sofocarlo por tierra y aire
  5. Tres horas de cola tras aterrizar en el aeropuerto de Ibiza: “Es lo peor que he visto en 15 años"
  6. La propietaria del ‘parking’ de Cala d’Hort en Ibiza: “Sólo quiero que todo fluya, sentarnos con el Ayuntamiento y llegar a un acuerdo”
  7. Vecinos de un barrio de Ibiza denuncian su aislamiento por culpa de las obras y un camino recién vallado: 'Aquí hay un incendio y nos dejan cerrados a todos
  8. Un retrato de Hitler en el despacho del jefe de la Policía de Ibiza que firmó la orden de deportación de judíos alemanes

La artesanía tradicional ibicenca cobra vida en los cursos impulsados por el Consell de Ibiza

La artesanía tradicional ibicenca cobra vida en los cursos impulsados por el Consell de Ibiza

Tania Marí, alcaldesa de Sant Joan, advierte: "La posición del Ayuntamiento es clara, no queremos un circuito de motos náuticas en Portinatx ni en el entorno de es Canaret"

Tania Marí, alcaldesa de Sant Joan, advierte: "La posición del Ayuntamiento es clara, no queremos un circuito de motos náuticas en Portinatx ni en el entorno de es Canaret"

Sant Josep programa autocine, cine al aire libre y actividades juveniles para este verano

Sant Josep programa autocine, cine al aire libre y actividades juveniles para este verano

El Govern responsabiliza al PSOE del bloqueo de la reforma de la Ley de Costas que reclama Formentera

El Govern responsabiliza al PSOE del bloqueo de la reforma de la Ley de Costas que reclama Formentera

La Patrulla Tortuga devuelve al mar una veinte de tortugas tras casi un año de cuidados

La Patrulla Tortuga devuelve al mar una veinte de tortugas tras casi un año de cuidados

Náutica en Ibiza: el PSOE arremete contra el circuito de motos acuáticas en Portinatx

Náutica en Ibiza: el PSOE arremete contra el circuito de motos acuáticas en Portinatx

310 euros en un domingo: una creadora enseña sus propinas trabajando en Ibiza

310 euros en un domingo: una creadora enseña sus propinas trabajando en Ibiza

"Ibiza se acerca al límite": expertos alertan de un colapso habitacional y exigen medidas urgentes

"Ibiza se acerca al límite": expertos alertan de un colapso habitacional y exigen medidas urgentes
Tracking Pixel Contents