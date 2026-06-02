Tradiciones
La artesanía tradicional ibicenca cobra vida en los cursos impulsados por el Consell de Ibiza
Más de 300 personas participan en los talleres culturales
La consellera ibicenca de Promoción Económica, Maria Fajarnés, visitó la pasada semana los talleres de los cursos de patronaje y confección y de artesanía tradicional impulsados por el Consell Insular.
Durante la visita, la consellera conoció de primera mano la evolución de los distintos cursos y habló con los alumnos sobre la formación recibida y los trabajos realizados durante los últimos meses.
Los cursos de patronaje y confección han contado con seis grupos formativos correspondientes a los niveles inicial, avanzado I, avanzado II y avanzado III, que han registrado un total de 102 solicitudes.
Por su parte, los cursos de artesanía tradicional incluyeron diez acciones formativas dedicadas a disciplinas como el encordado de sillas, los mantones, la ropa tradicional, las alpargatas, las fibras naturales, el esparto crudo, la cerámica, la cosmética natural, la cuchilla y el esparto picado, con 235 solicitudes registradas.
Según ha señalado la institución ibicenca, estas acciones formativas, que ya han finalizado, han despertado un "notable interés" entre la ciudadanía. Además, apuntan que contribuyen a la preservación de los oficios tradicionales y del patrimonio cultural ibicenco, así como a la adquisición de nuevos conocimientos y competencias profesionales.
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