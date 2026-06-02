El Área de Salud de Ibiza y Formentera recibe quince premios en la Gala de la Salud

El Área de Salud de Ibiza y Formentera ha sido reconocida con quince premios en la Gala de la Salud, celebrada este martes en Palma, por distintos proyectos desarrollados por profesionales de la sanidad pública de las Pitiusas.

Los galardones, repartidos entre las categorías de Humanización, Promoción y prevención, Excelencia y buenas prácticas e Investigación, destacan el trabajo de equipos de Atención Primaria, Oncología, Informática, Recursos Humanos, Fisioterapia, Urgencias, el Grupo PROA, la Unidad de Hospitalización a Domicilio, Traumatología y Salud Mental Infanto-Juvenil, entre otros servicios.

Los proyectos premiados abarcan ámbitos clave como la digitalización, la mejora organizativa, la humanización de la atención sanitaria y la generación de conocimiento aplicado, con iniciativas orientadas a mejorar tanto la asistencia a los pacientes como el funcionamiento interno de los equipos profesionales.

En la categoría de Excelencia y buenas prácticas, han sido reconocidos proyectos como la implantación de un circuito de autorizaciones de contratación interoperable, impulsado por el Servicio de Informática y la Dirección de Gestión y Recursos Humanos, que permite digitalizar y mejorar la trazabilidad del proceso de contratación de personal.

También han sido premiadas iniciativas del Servicio de Urgencias del Hospital Can Misses, como ‘Grupo Vital’, centrada en la respuesta ante situaciones críticas, y ‘One to One: escucha activa profesional’, que crea espacios de comunicación individual entre profesionales para mejorar el clima laboral y la cohesión de los equipos.

Otros proyectos galardonados en esta categoría son la formación PROA en el uso racional de antibióticos, la ‘Escuela de rodilla’, el onboarding digital para nuevos profesionales en Atención Primaria y la figura de la enfermera gestora de casos en oncología, destinada a mejorar la coordinación y el acompañamiento de los pacientes oncológicos.

En el apartado de Promoción y prevención en salud, han sido premiados el ‘Taller de cuidadoras: Aprendiendo a cuidar desde casa’, dirigido a cuidadoras informales, y ‘Coneix i activa el teu sòl pèlvic’, un proyecto de educación sanitaria sobre la prevención y tratamiento de disfunciones del suelo pélvico.

Humanización e investigación

La categoría de Humanización ha reconocido el proyecto ‘Humanizando los cuidados en salud mental infanto-juvenil’, basado en el modelo de Diálogo Abierto, y ‘HU-TRA puertas abiertas: participación familiar en los cuidados’, una iniciativa de la Unidad de Hospitalización de Traumatología que promueve la presencia activa de familiares en el entorno asistencial.

En Investigación, los premios han distinguido estudios y proyectos como el análisis de las ‘experiencias de personas trans en el sistema sanitario’, el conocimiento de pacientes en tratamiento con ‘acenocumarol’, la ‘identificación de pacientes candidatos a hospitalización a domicilio’ y ‘Smart Family: familias y salud’, una adaptación de un modelo internacional para la prevención de la obesidad infantil en Atención Primaria.

El director gerente del Área de Salud de Ibiza y Formentera, el doctor Eduardo Escudero, ha destacado que “este reconocimiento a la dedicación, talento y compromiso de los profesionales del Área de Salud de Ibiza y Formentera sitúa a nuestra área de salud como un referente en innovación sanitaria, humanización de la asistencia y mejora continua, con proyectos que destacan por su carácter multidisciplinar, su aplicabilidad práctica y su impacto directo en la calidad de la atención a la ciudadanía”.