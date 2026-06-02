El doctor en psicología Ángel Hernández Fernández, en Ibiza: «La psicomotricidad es importante para el desarrollo psicológico, sobre todo en la infancia, y más ahora que vivimos en lo virtual»

«Nada nos aporta más información sobre el desarrollo de un niño que observarle jugar en libertad en una sala de psicomotricidad». Esa frase del doctor en psicología Ángel Hernández Fernández (Madrid, 1960) está extraída del prólogo de su ‘Guía de actuación y evaluación en psicomotricidad vivenciada’, que estará firmando este domingo, 7 de junio, en la Feria del Libro de Madrid, en la caseta de la editorial psicopedagógica CEPE. Este profesor jubilado de la Universidad de Cantabria, afincado en Ibiza desde 2020, es un referente internacional de la psicomotricidad, liderando «una perspectiva más contemporánea y científica » de esta disciplina, en la que lleva trabajando 44 años.

Empecemos , si le parece, definiendo qué es la psicomotricidad.

Es el vínculo que hay entre el movimiento y los aspectos psicológicos de la persona. Te pongo un ejemplo: Desde tiempo inmemorial la gente hace yoga u otras prácticas místicas, religiosas o espirituales que requieren actividad física con el propósito de generar cierto efecto psicológico: transformar la consciencia o el estado de ánimo. Pasa exactamente lo mismo cuando bailamos, nos genera cierta euforia y nos conecta con otras personas. El término psicomotricidad hace referencia a la conexión que existe entre la actividad física que desarrollamos y las connotaciones psicológicas que provoca.

Estamos hablando del concepto en sí, pero centrémonos en la psicomotricidad como técnica educativa y terapéutica. ¿Para qué sirve?

Es una metodología de apoyo y estimulación del desarrollo psicológico, en todos sus aspectos, intelectual, emocional y de habilidades sociales. Básicamente utiliza el juego de una forma estratégica. El propósito no es que los niños jueguen sino que el juego sea un instrumento para conseguir los efectos que se buscan. El potencial de la psicomotricidad es que ofrece vivencias y te aporta información no verbal. A través de cómo actúan esos pequeños estás viendo lo que rechazan, sus seguridades e inseguridades, cómo se relacionan con los demás...Y puedes tratar todo eso sin que los niños sean conscientes de ello, haciéndoles propuestas que les generen otra experiencia distinta a la que es habitual. Por ejemplo, en el caso de un niño que en cuanto se le propone algo enseguida pisa o empuja a los demás se puede canalizar esa agresividad a través de un juego de competición. El niño no se está enterando de que estamos trabajando, pero estamos ayudándole a superar un patrón de comportamiento que le está representando un obstáculo en su relación con el resto.

¿Y en qué condiciones se lleva a cabo esta práctica?

Se hace en un espacio específico que se caracteriza porque es muy moldeable y se adapta a cada persona. Las salas de psicomotricidad cuentan con materiales que pueden utilizarse de forma muy diversa, como bloques de gomaespuma, telas diversas, palos o aros. La intención es que el niño proyecte sobre esos materiales y ese entorno su vivencia psicológica, lo que lleva dentro, y exprese cómo se siente y cómo se relaciona con los demás. Es algo parecido a los test proyectivos que utilizan los psicólogos y los psiquiatras, como el de Rorschach.

Habla de niños, pero supongo que la psicomotricidad también es útil con adultos...

Totalmente, aunque en España el entorno más conocido para aplicarlo es el escolar. Casi todas las escuelas en educación infantil tienen una sala de psicomotricidad y los docentes de esa etapa se llevan a sus niños a jugar allí. Pero también se emplea con ancianos para recuperar la capacidad corporal de relacionarse con los demás y para ofrecerles un entorno lúdico del que están muy alejados en ese momento. En realidad, se puede utilizar con personas de todas las edades y circunstancias porque, en definitiva, se trata de una herramienta de expresión personal y de apoyo para trabajar las necesidades o dificultades a nivel psicológico que se han expresado de forma no verbal a través del juego.

Tres de los cinco ejemplares que ha dedicado a la psicomotricidad el doctor en psicología Ángel Hernández. / Vicent Marí

Supongo que es más fácil lograr resultados en la infancia que en la edad adulta.

Hay que hacer una aproximación distinta, pero cuando se practica con adultos te puedo asegurar que tiene un impacto muy importante en muchas personas porque en ese entorno de juego libre, abierto, se reencuentran y afloran cosas de sí mismos que, a lo mejor, en las interacciones cotidianas, tan pautadas, quedan más ocultas. Por lo que se me conoce internacionalmente y a lo que me he dedicado más es a formar a profesionales en la técnica y para ello los ponía a jugar y he podido comprobar el impacto que tenía. Después de muchos años haciendo esto, te puedo decir que la gente se sorprende mucho con los resultados porque supone una experiencia con mucho impacto en la reflexión sobre uno mismo. Además, en el caso de los adultos, representa una alternativa científica a todas esas experiencias místicas o espirituales de crecimiento personal que pusieron de moda los hippies.

¿Cómo se trabaja generalmente esta técnica en las escuelas españolas?

Normalmente aquí en España se hace psicomotricidad sobre todo en Educación infantil y se suele hacer con juegos más o menos programados buscando el desarrollo de destrezas motrices, es decir, que coordinen bien sus movimientos, que aprendan a equilibrarse, que comprendan el espacio y manejen sus movimientos conforme a lo que les dicen sus sentidos, que se relajen...Todo eso está muy bien porque muchos aprendizajes se basan en eso, por ejemplo, leer y escribir, y, además, con esos juegos adquieren estrategias intelectuales para abordar distintos problemas o desafíos. Es algo muy estimulante y los niños lo disfrutan mucho. Pero hay otro matiz, que está vinculado al desarrollo psicológico general, que son los aspectos más emocionales o afectivos de las personas, que fundamentalmente se trabaja a través de juegos libres y espontáneos. El niño imagina un juego y lo construye con sus compañeros. Así vemos cómo interactúa: Si tiene paciencia, si le cuesta encajar propuestas que no son suyas o aceptar que otros dirijan la actividad, si es un poco agresivo o intolerante...¿Qué sucede? Que ese tipo de trabajo sobre la madurez emocional no se emplea habitualmente en las escuelas, lo utilizan en instituciones privadas algunos especialistas, sobre todo con una vertiente un poco más terapéutica, para niños que tienen problemas ya diagnosticados.

¿Por qué motivo no se suele trabajar en las escuelas esta vertiente?

Sobre todo porque los docentes tampoco reciben formación. A los maestros, cuando se deja espacio al juego libre, les llaman la atención algunas de las cosas que suceden pero les falta quizás un soporte para interpretar qué hay detrás de esos comportamientos.

Deduzco que de eso va su ‘Guía de actuación y evaluación en psicomotricidad vivenciada’.

Sí, de eso va. El libro, que está dirigido fundamentalmente a docentes, lo que hace es ofrecer una estructura marco para observar lo que está sucediendo en ese juego colectivo y algunas pequeñas claves estratégicas para abordar algunas situaciones. Cuando hablo de psicomotricidad vivenciada me refiero a esa que se fundamenta en el juego libre y en la que el eje central es cómo se siente el niño cuando vive esa situación.

"Las nuevas generaciones necesitan vivir cosas, relacionarse con gente en contexto real y no hacerlo a través de una pantalla, por salud mental y para estimular su desarrollo"

Hablemos de todo lo que puede aportar la psicomotricidad hoy en día.

Estamos en un momento complicado porque hemos externalizado nuestra memoria, que ahora está en la nube; también nuestro conocimiento, que ahora está en Wikipedia; y estamos a dos días de externalizar nuestra toma de decisiones y dejarla en manos de ChatGPT. Probablemente vamos a presenciar una generación en la que la capacidad intelectual va a decrecer porque no la usamos. En mi opinión, todos, pero particularmente la infancia, las nuevas generaciones, necesitan vivir cosas, relacionarse con gente en contexto real y no hacerlo a través de una pantalla, por salud mental y para estimular su desarrollo y no perder lo que hemos conseguido a través de millones de años. Nuestra conexión con el mundo no puede ser solamente a través de una pantalla en unos entornos que son virtuales. Ahí pienso que la psicomotricidad tiene mucho que aportar porque es un entorno vivido, con unas connotaciones emocionales. Esta disciplina considero que es un aporte importante para el desarrollo psicológico, sobre todo en la infancia, y más en estos tiempos que vivimos en lo virtual, es decir, en la ficción. Ahí no se madura porque lo que sucede no es real.

La guía que presenta en Madrid no es el único libro que ha escrito sobre psicomotricidad...

A lo largo de mi carrera he escrito siete libros, cinco de ellos sobre esta disciplina. La guía que firmaré en Madrid la publiqué en 2015 y ahora CEPE ha querido relanzarla, pero estoy a punto de publicar con la editorial de la Universidad de Cantabria otro libro sobre el tema, ‘Investigaciones científicas en psicomotricidad’.