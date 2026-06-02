Las aguas baleares registran temperaturas del mar sin precedentes este mes de mayo

La temperatura del agua del marha alcanzado nuevos récords históricos este mes de mayo, según las mediciones realizadas por las redes de boyas de Puertos del Estado. En Baleares, el dato más destacado se ha registrado en la boya de Mahón, que alcanzó los 26,58 grados el pasado 27 de mayo, la temperatura más alta medida en mayo dentro de la Red Exterior.

También en aguas baleares, la boya de Dragonera registró 26,2 grados el 30 de mayo, el segundo valor más elevado dentro de esta red de medición más alejada de la costa.

Según Puertos del Estado, 12 de las 15 boyas de la Red Exterior y seis de las 14 boyas de la Red Costera han registrado este año su máxima temperatura del agua del mar para un mes de mayo. El fenómeno se ha producido en todas las boyas situadas en la zona del mar Cantábrico y Galicia y en gran parte de las del Mediterráneo.

En la Red Exterior, además de los registros de Mahón y Dragonera, se han alcanzado máximos en boyas como Valencia, con 23,47 grados el 31 de mayo; Tarragona exterior, con 24,64 grados ese mismo día; Cabo Begur, con 24,47 grados el 30 de mayo; y Cabo de Gata, con 22,32 grados el 31 de mayo.

En la Red Costera de Boyas, más próxima a puertos y playas, destacan los 24,5 grados registrados por la boya costera de Tarragona el 30 de mayo y los 24,2 grados medidos en la de Barcelona el 31 de mayo. También marcaron récords en mayo las boyas de Pasaia, Bilbao, Gijón y Langosteira.

Red Exterior de Boyas

Puertos del Estado cuenta con una Red Exterior de Boyas compuesta por 15 posiciones de medida, una Red Costera con 14 posiciones, una red de 46 mareógrafos repartidos por toda la costa española y una red de radares de alta frecuencia con nueve estaciones de titularidad y gestión compartida con otras instituciones.

El organismo recibe toda esta información en tiempo real y se encarga de gestionar y distribuir los datos sobre temperatura del agua, oleaje, corrientes y otras variables del mar.

La Aemet alerta de un calentamiento “muy destacado” del mar en Baleares

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advirtió también la semana pasada del aumento de la temperatura del agua del mar en el entorno de Baleares, en un episodio de calor que no solo se está notando en tierra, sino también en el Mediterráneo. Según informó la Aemet en redes sociales, el Mediterráneo se encuentraba el pasado mes entre 3,5 y 4 grados por encima de lo normal en el entorno de Baleares, un calentamiento que el organismo califica de “muy destacado para estas fechas”. La situación también afecta a otras zonas del país. En el Cantábrico, la Aemet señaló que se alcanzaron valores entre 5 y 6 grados por encima del promedio normal en el golfo de Vizcaya. “Calor en tierra... y en el mar”, resumió la agencia estatal en su mensaje.