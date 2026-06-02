AENA insiste en que no va aumentar el número de vuelos ni de pasajeros en el aeropuerto de Ibiza

La ampliación y reforma del aeropuerto de Ibiza no va a implicar un aumento de su capacidad de carga, que va a mantener el techo de diez millones de pasajeros anuales para el que está dimensionado en la actualidad. Así de rotunda se ha mostrado este martes la directora de las instalaciones aeroportuarias, Marta Torres, que ha comparecido ante la prensa después de tres semanas de polémica y rechazo generalizado contra un supuesto aumento en la llegada de viajeros que, según Aena, no se ha contemplado.

Torres ha desgranado con detalle las mejoras que se prevén acometer en Ibiza y que Aena denomina "adaptación del edificio terminal a las nuevas normativas", con el fin de cumplir con las directrices de seguridad que marca la Unión Europea y para crear un nuevo espacio para gestionar el tráfico a los países ajenos al espacio Schengen (zona europea de libre circulación compuesta por 29 países que han eliminado sus fronteras internas).

Así, la responsable del aeropuerto ha recordado que los vuelos con los países británicos representan entre el 20% y el 25% del total en Ibiza, un factor que se agrava por el hecho de que la última gran remodelación de la terminal de Ibiza se llevó a cabo entre 2008 y 2013. "No hay ningún objetivo que tenga que ver con ampliaciones de capacidad aeroportuaria", insiste la directora.

En estos momentos, Aena ha sacado a concurso público la asistencia técnica para la redacción del proyecto para remodelar la terminal, que debe plasmar y organizar cómo se llevará a cabo la futura intervención, una labor estimada en 18 meses. Torres calcula que esta asistencia puede estar adjudicada este año, pero la tramitación del proyecto de obras demoraría el inicio de los trabajos como mínimo hasta 2030.

Características de la ampliación

El principal argumento que se ha esgrimido hasta el momento contra la ampliación del aeropuerto es que sus puertas de embarque pasarán de las 17 actuales a 32, además de sumar otros 16 mostradores de facturación. Torres matiza que este aumento se debe a que, para cumplir con las nuevas normativas europeas, se debe implementar un nuevo control de pasaportes y modernizar los filtros de seguridad con los viajeros no comunitarios, salvo los que están amparados por el acuerdo de Schengen: Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. Aunque no depende de Aena, este nuevo bloque también puede facilitar que una empresa se interese en ofrecer un vuelo directo con Estados Unidos que tanto reclaman las administraciones insular y autonómica, tal y como ha apuntado Torres a preguntas de la prensa.

La directora del aeropuerto de Ibiza, Marta Torres. / Vicent Marí.

Para ello, Aena prevé adosar un nuevo edificio de dos plantas en el extremo este de la terminal, de 170 metros de largo y 24 de ancho, que contará con 12 puertas de embarque. Este nuevo bloque se construirá en el espacio que ocupan las empresas de handling que operan en el aeropuerto, entre la terminal y el edificio técnico de Aena, que será reubicado construyendo una plataforma fuera del actual recinto aeroportuario, en dirección a la playa de es Codolar, y que obligará a desviar un tramo del torrente y del Camí des Còdols.

La creación del bloque específico para los vuelos no Schengen también elimina un espacio de oficinas del organismo portuario, que serán reubicadas en otra nueva construcción que se adosará a la terminal en su extremo occidental, donde también se instalará la nueva zona VIP de 2.000 metros cuadrados.

Vuelos interislas

Respecto a la terminal actual, la principal remodelación que plantea Aena se destina a mejorar la operatividad de los vuelos interislas que, en la actualidad, se suelen canalizar a través de las puertas de embarque 1 y 5. "Ahora queremos dedicarles una zona centrada con cuatro puertas, que esté muy identificada para facilitar el embarque", ha subrayado Torres. Así, se prevé modificar escaleras, crear rampas de acceso directas e instalar ascensores, siguiendo el ejemplo de Son Sant Joan, en Mallorca.

La remodelación del aeropuerto también contempla aumentar los fingers, las pasarelas que conectan directamente las puertas de embarque con los aviones, con el fin de ofrecer un servicio más cómodo y agilizar todas las operaciones. En estos momentos, Ibiza solo dispone de cuatro fingers, que pueden llegar a cubrir hasta una cuarta parte de los vuelos.

Con la ampliación prevista, Aena añadirá otras ocho pasarelas, cuatro de ellas ubicadas en el nuevo bloque para los vuelos no Schengen, otras tres en la actual terminal y una última en una puerta de embarque, entre ambos espacios, que podrá alternar los dos tipos de operaciones. De esta manera, alrededor del 60% de los vuelos podrán aprovechar los fingers, que se elevará al 75% en el nuevo bloque de embarque para el espacio no Schengen.

A preguntas de la prensa, Torres ha indicado que esta remodelación no contempla ningún aumento de la aviación privada en Ibiza.

Presupuesto pendiente

La directora también ha precisado que se desconoce la cuantía estimada de esta remodelación, que deberá presupuestarse con la redacción del futuro proyecto de obras. En este sentido, ha aclarado que los 230 millones que prevé destinar Aena en Ibiza obedecen exclusivamente a las inversiones previstas en los próximos cinco años por el Documento de Regulación Aeroportuaria 2027-2031, Plan Dora III, que no podrán cubrir la totalidad de la remodelación aún por licitar.

Torres también ha matizado que la renovación del aeropuerto podría modificarse parcialmente en función del diálogo con las administraciones locales. Eso sí, insiste en que todas las intervenciones obedecen a criterios de seguridad y cumplimiento de la normativa, y no al aumento de pasajeros que rechazan frontalmente ayuntamientos, Consell y todas las formaciones políticas.