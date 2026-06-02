Advertencia ante las altas temperaturas que se esperan en Ibiza: “El calor puede ser mortal”

El Govern balear ha puesto en marcha una nueva campaña de concienciación ante las altas temperaturas y las posibles olas de calor que pueden afectar este verano a Ibiza y Formentera y al resto del archipiélago. La iniciativa llega con un mensaje contundente: “El calor puede ser mortal, la prevención es vital”.

La campaña, impulsada por segundo año consecutivo, busca hacer llegar a la ciudadanía las principales recomendaciones para evitar riesgos derivados del calor extremo y prevenir situaciones de emergencia. El Govern recuerda que las altas temperaturas no son solo una molestia, sino que pueden convertirse en un riesgo real para la salud, especialmente en personas vulnerables y en quienes trabajan al aire libre.

La iniciativa está coordinada por las conselleries de Presidencia, a través de la Dirección General de Emergencias e Interior; Salud, mediante la Dirección General de Salud Pública; y Trabajo, a través del Ibassal. El objetivo es unificar los mensajes preventivos y reforzar la comunicación ante fenómenos meteorológicos adversos.

Las recomendaciones

Entre las principales recomendaciones, el Govern insiste en evitar la actividad física y deportiva entre las 12 y las 16 horas, buscar la sombra, cubrirse la cabeza, vestir ropa ligera, beber mucha agua aunque no se tenga sed, comer ligero, usar protección solar incluso cuando no se esté al sol directo y cerrar persianas y ventanas durante las horas de más calor.

La campaña pone el foco en la prevención de incidentes evitables que se repiten cada verano, como los golpes de calor, las insolaciones en la playa por falta de hidratación o las quemaduras importantes por no utilizar crema solar.

Durante 2025, Salud Pública recibió 28 notificaciones de posibles golpes de calor en Baleares. Tras la investigación de los casos, se confirmaron cinco, una cifra superior a la registrada en años anteriores. Uno de ellos acabó con la muerte de un hombre británico de 62 años que practicaba ciclismo en grupo. Fue localizado inconsciente por sus compañeros, ingresó en la UCI y falleció tres días después.

Los otros cuatro casos confirmados correspondieron a tres hombres y una mujer, de entre 55 y 60 años, y a una persona de más de 70 años. Los episodios se produjeron durante actividades de ocio, como navegación o excursiones de montaña. En los últimos once años, desde 2015, se han registrado once muertes por golpe de calor en Baleares.

El Govern presta especial atención a la población vulnerable, como personas mayores, niños, personas con enfermedades crónicas y trabajadores expuestos al sol. En este último ámbito, el Ibassal mantiene la campaña específica de prevención de riesgos laborales por altas temperaturas, con visitas a empresas e información sobre medidas para evitar golpes de calor.

109 visitas a empresas pitiusas

Durante el verano de 2025, los técnicos del Ibassal realizaron 444 visitas de asesoramiento a empresas, de las que 109 se llevaron a cabo en Ibiza y Formentera, con especial incidencia en los sectores de la construcción y la industria.

Emergencias recuerda que el teléfono 112 debe utilizarse ante cualquier situación de riesgo o emergencia. La Dirección General de Emergencias e Interior es la encargada de avisar de la llegada de una ola de calor y de activar, en su caso, el Plan Meteobal y las alertas de protección civil.

El año pasado, el Plan Meteobal por altas temperaturas se activó durante 26 días en Ibiza y Formentera. La mayoría de las activaciones fueron en nivel amarillo, aunque también se alcanzó el nivel naranja en cinco jornadas.

La campaña se difundirá en radios, prensa escrita, medios digitales, televisiones, redes sociales y autobuses de transporte regular. Además, se ofrecerá en catalán, castellano, inglés y alemán, con el fin de llegar tanto a la población local como a los visitantes.