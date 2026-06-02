310 euros en un domingo: una creadora enseña sus propinas trabajando en Ibiza

La temporada en Ibiza vuelve a dejar cifras que llaman la atención en redes sociales. La creadora de contenido @emilianaxel ha compartido un vídeo en el que enseña cuánto dinero ha recibido en propinas durante un domingo trabajando en la isla trabajando de camarera.

“¿Cuánta propina hago trabajando en Ibiza un domingo?”, plantea la joven al inicio del vídeo. Según explica, se trata de un “domingo de propina”, una jornada en la que decide contar delante de sus seguidores todo el dinero reunido.

En la grabación, @emilianaxel va separando los billetes y las monedas hasta alcanzar una cifra final de 310 euros. Primero cuenta los billetes, que suman 300 euros, y después añade las monedas hasta completar el total.

El vídeo ha despertado la curiosidad de muchos usuarios porque muestra una parte poco visible del trabajo de temporada en Ibiza: las propinas que pueden recibir algunos trabajadores en días de alta actividad. En este caso, la cantidad corresponde a una experiencia personal de la creadora y no representa necesariamente lo que ganan todos los trabajadores de la isla.

La joven también muestra una hucha con la que está realizando un reto de ahorro. Cada vez que introduce una cantidad, debe tachar el número correspondiente en una plantilla. Según explica, si completa todos los números, conseguirá ahorrar 5.000 euros.

Sin embargo, @emilianaxel reconoce que no siempre guarda todo el dinero. La creadora cuenta que está planificando un viaje a Sudamérica y que, en ocasiones, utiliza parte de sus propinas para comprar algún pasaje cuando encuentra una oferta económica.